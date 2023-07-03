Сергей Притула получил диплом магистра: на выпускной пришел его сын

Общественный деятель Сергей Притула. Фото: Telegram/serhiyprytula

После начала полномасштабной войны общественный деятель Сергей Притула ушел с телевидения и полностью сосредоточился на волонтерской деятельности, которой занимается с 2014 года. В то же время он продолжил обучение в Украинском католическом университете. Притула сообщил, что стал магистром и показал фото с выпускного.

Соответствующая публикация появилась в его соцсетях.

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42-летний волонтер получил диплом магистра публичного управления и администрирования. Высшее учебное заведение расположено во Львове. Притула отметил, что учиться во время войны сложно как с моральной точки зрения, так и логистически.

"Я искренне благодарен Силам Обороны Украины, которые дали возможность закончить учебу, написать и защитить магистерскую. Непосредственно благодарен своим одногруппникам, которые поменяли университетские сессии на боевые распоряжения... Спасибо научной руководительнице Мирославе Чех за терпение и за то, как направляла мою "публицистику" в академическое русло", — написал Притула и опубликовал общее фото с одногруппниками.

Фото: Telegram/serhiyprytula

Притула поблагодарил одногруппников за поддержку и мотивацию за предыдущие два года обучения. На выпускной приехал старший сын Сергея Дмитрий (2008 года рождения) от первого брака волонтера.

"Сын сказал, что это как-то очень странно — прийти к отцу на выпускной быстрее, чем отец к нему", — подытожил Сергей.

Сергей Притула с сыном Дмитрием. Фото: Telegram/serhiyprytula

Это не первое высшее образование Притулы. В 1998 году он поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства. В начале нулевых учился в Лондоне. В 2002 году возглавил студенческую забастовку в университете, защитил диплом и остался работать на должности директора Центра молодежных инициатив, учился в магистратуре.

Напомним, ранее мы писали, кто заменил Сергея Притулу на телевизионном шоу "Хто зверху". Также мы рассказывали, что Притула намекнул, кто устроил взрыв на нефтебазе в Краснодарском крае (Россия).