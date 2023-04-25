Сергей Жадан поделился впечатлениями от знакомства с Залужным

Писатель, певец Сергей Жадан и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Фото: коллаж Новини.LIVE

В начале этой весны писатель и музыкант Сергей Жадан провел серию благотворительных мероприятий в США, на которых за тысячи долларов продал флаги и книги с подписью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

В новом интервью изданию "Украинская правда" Жадан рассказал о своих впечатлениях после знакомства с генералом.

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Накануне Сергей подарил Залужному свою книгу, а главнокомандующий в ответ зачитал строчку из стихотворений Жадана. Оказалось, что генерал — фанат творчества звездного поэта из Харькова.

В новом интервью Жадан поделился впечатлениями после встречи с Залужным.

"Приятно. Очевидно, это радует авторское самолюбие. Хотя потом понимаешь, что на самом деле не столь важно, что он цитирует именно твои стихи, как то, что он читает книги, и то, что он слушает музыку. Это фантастическое ощущение того, что наш главком знает, что такое украинская культура", — рассказал Жадан.

Сергей признался, что приглашал генерала на один из концертов группы "Жадан и Собаки". Впрочем, он выступление не посетил. Жадан понимает, что у Залужного сейчас другие заботы.

Первая встреча поэта и генерала была о волонтерских инициативах. Залужный подписал книги, которые впоследствии продали на благотворительных ивентах и заработали 2.5 млн гривен на помощь Украине. Второй раз Жадан и Залужный встретились ради обсуждения подразделения "Хартия".

Поэт рассказал подробнее о впечатлениях от личного общения с Залужным.

"Он достаточно динамичный, адекватный, это человек, который все время в процессе. Валерий Федорович сразу начал говорить о делах на фронте. Но вместе с тем у него хорошее чувство юмора. Причем этот юмор не какой-то саркастический, он не обесценивает людей, а по-хорошему шутит. У него какие-то постоянные телефонные разговоры, общение с помощниками, и это было достаточно юмористически. Его подчиненные так же легко на это реагируют", — подытожил Жадан.

Фрагмент в видео с 0:33

Напомним, ранее мы писали, что группа "Бумбокс" и Сергей Жадан представили саундтрек к фильму "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева. Также мы рассказывали, что Жадан получил медаль Министерства обороны Украины.