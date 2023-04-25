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Сергій Жадан поділився враженнями від знайомства з Залужним

25 квітня 2023 10:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Сергій Жадан поділився враженнями від знайомства з Залужним
Письменник, співак Сергій Жадан та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку цієї весни письменник та музикант Сергій Жадан провів серію благодійних заходів у США, на яких за тисячі доларів продав прапори та книги з підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. 

В новому інтерв’ю виданню "Українська правда" Жадан розповів про свої враження після знайомства з генералом. 

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Подробиці 

Напередодні Сергій подарував Залужному свою книгу, а головнокомандувач у відповідь зачитав рядок із віршів Жадана. Виявилось, що генерал — фанат творчості зіркового поета з Харкова.

В новому інтерв’ю Жадан поділився враженнями після зустрічі з Залужним. 

"Приємно. Очевидно, це тішить авторське самолюбство. Хоча потім розумієш, що насправді не так важливо, що він цитує саме твої вірші, як те, що він читає книжки, і те, що він слухає музику. Це фантастичне відчуття того, що наш головком знає, що таке українська культура", — розповів Жадан. 

Сергій зізнався, що запрошував генерала на один з концертів гурту "Жадан і Собаки". Втім, він виступ не відвідав. Жадан розуміє, що в Залужного зараз інші клопоти. 

Перша зустріч поета та генерала була про волонтерські ініціативи. Залужний підписав книжки, які згодом продали на благодійних івентах та заробили 2.5 млн гривень на допомогу Україні. Вдруге Жадан та Залужний зустрілись заради обговорення підрозділу "Хартія".

Поет розповів детальніше про враження від особистого спілкування з Залужним. 

"Він доволі динамічний, адекватний, це людина, яка весь час у процесі. Валерій Федорович відразу почав говорити про справи на фронті. Але разом із тим у нього хороше почуття гумору. Причому цей гумор не є якийсь саркастичний, він не знецінює людей, а по-доброму жартує. У нього якісь постійні телефонні розмови, спілкування з помічниками, і це було доволі гумористично. Його підлеглі так само легко на це реагують", — підсумував Жадан. 

Фрагмент у відео з 0:33

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Бумбокс" та Сергій Жадан презентували саундтрек до фільму "Мирний-21" режисера Ахтема Сеітаблаєва. Також ми розповідали, що Жадан отримав медаль від Міністерства оборони України.

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