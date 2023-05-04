Сергей Жадан разводится после 15 лет брака: артисту приписывают роман с молодой певицей
В конце прошлого года певица Христина Соловий представила композицию "Юність", а также клип на нее, в котором снялся писатель и музыкант Сергей Жадан. В видео 30-летняя исполнительница и 48-летний писатель превратились во влюбленную парочку, которая рассекает на мотоцикле и страстно целуется. По информации молодой певицы Артиллерия, у знаменитостей настоящий роман, а Жадан подал на развод.
Новини.LIVE расскажет подробности личной жизни Христины и Сергея.
Жадан разводится
После почти 15 лет брака Сергей разводится с женой Ириной Куницыной. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений, скриншоты появились в соцсетях. Гражданский иск о расторжении брака поступил в суд 24 апреля. Иск подал Сергей Жадан. Дело будет рассматривать Лычаковский районный суд Львова.
Сергей Жадан и Ирина Куницына были вместе с 2008 года. У них есть 10-летняя дочь Мария. Ирина работала в харьковском издательстве "Фолио", где и познакомилась с Сергеем Жаданом. Она руководит Благотворительным фондом Сергея Жадана.
Роман с Соловий
В видеоклипе "Юність" поцелуи писателя и певицы были настолько страстны, что многие подписчики заподозрили об их романе.
Жадана и Соловей на днях вместе увидели во время прогулки. Звездная парочка ходила за ручки. Их со спины сняла певица Артиллерия и выложила в сториз. Сами знаменитости новости о своем якобы романе пока никак не прокомментировали.
Напомним, ранее мы писали, что Сергей Жадан поделился впечатлениями от знакомства с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Также мы рассказывали, что Христина Соловий презентовала клип к саундтреку мультфильма "Мавка. Лесная песня".