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Сергій Жадан розлучається після 15 років шлюбу: артисту приписують роман з молодою співачкою

4 травня 2023 15:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Сергій Жадан розлучається після 15 років шлюбу: артисту приписують роман з молодою співачкою
Письменник та музикант Сергій Жадан. Фото: Instagram/serhiy_zhadan
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року співачка Христина Соловій презентувала композицію "Юність", а також кліп на неї, в якому знявся письменник та музикант Сергій Жадан. У відео 30-річна виконавиця та 48-річний письменник перевтілилися у закохану парочку, яка розсікає на мотоциклі та пристрасно цілується. За інформацією молодої співачки Артилерія, у знаменитостей справжній роман, а Жадан подав на розлучення. 

Новини.LIVE розкаже подробиці особистого життя Христини та Сергія. 

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Жадан розлучається

Після майже 15 років шлюбу Сергій розлучається з дружиною Іриною Куніциною. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень, скріншоти з’явились у соцмережах. Цивільний позов про розірвання шлюбу надійшов до суду 24 квітня. Позов подав Сергій Жадан. Справу розглядатиме Личаківський районний суд Львова.

Дані з Єдиного реєстру судових рішень щодо розлучення Сергія Жадана. Фото: Twitter/nichvydycia

Сергій Жадан та Ірина Куніцина були разом із 2008 року. У них є 10-річна донька Марія. Ірина працювала у харківському видавництві "Фоліо", де й познайомилась із Сергієм Жаданом. Вона керує Благодійним фондом Сергія Жадана.

Роман з Соловій

У відеокліпі "Юність" поцілунки письменника та співачки буди настільки пристрасним, що багато хто з підписників запідозрив про їхній роман. 

Фрагмент з кліпу "Юність" співачки Христини Соловій. Скриншоти: YouTube/KhrystynaSoloviy

 

Жадана і Соловій днями разом побачили під час прогулянки. Зіркова парочка йшла за ручки. Їх зі спини зняла співачка Артилерія та виклала у сторіз. Самі знаменитості новини про свій нібито роман поки зо ніяк не прокоментували. 

За твердженнями співачки Артилерії, на фото Сергій Жадан та Христина Соловій. Фото: Instastories/artyleriya_

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Жадан поділився враженнями від знайомства з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Також ми розповідали, що Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

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