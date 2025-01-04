Мошенники почти украли авто Оли Цибульской - как не попасть на крючок

Украинская певица Оля Цибульская.Фото: Instagram/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская попала в руки мошенников. Звезда едва не потеряла свою машину. На помощь ей пришли советы от профессионалов.

Детали инцидента она рассказала в Instagram.

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Воры едва не украли машину Оли Цибульской

Неизвестные заблокировали руль автомобиля Оли Цибульской и ждали пока она выйдет из транспорта, чтобы угнать его.

"Мою машину прямо сейчас пытаются украсть. Рассказываю схему воров. Я прихожу, завожу авто, а оно не заводится. Сначала подумала, что села батарейка, а потом позвонила в сервис. Мне объяснили, что таким образом сейчас воруют машины. Воры блокируют руль, чтобы ты не мог никуда поехать. Ты пробуешь открывать машину ключом, они считывают код, по которому машина открывается. И пока ты ищешь ту батарейку, они тихонько подходят и уезжают", — рассказала Цибульская.

Сториз Оли Цибульской. Фото: Instagram/cybulskaya

Певица была вынуждена сидеть в машине, пока к ней не приехал отец. Цибульская призналась, что в такую ситуацию она попала уже во второй раз.

"Поэтому я сижу, жду отца, чтобы мы могли забрать авто. А больше всего шокирует то, что несколько лет у меня уже украли машину и полиция ее вернула. Не понимаю, как в такое время у воров поднимается рука. Только попробуйте — я вас найду и во второй раз. И сделаю это публично на этот раз. Только попробуйте", — подчеркнула артистка.

Оля Цибульская. Фото: Instagram/cybulskaya

Напомним, Оля Цибульская показала, как нарядила елку дома.Также певица призналась,почему вдруг передумала делать пластику груди.