Оля Цибульська не буде робити пластику грудей — що змусило співачку передумати

Співачка Оля Цибульська. Фото: Instagram/cybulskaya

В суботу, 14 грудня, співачка Оля Цибульська відзначає день народження. Їй виповнилось 39 років. З цієї нагоди артистка прийняла рішення не робити пластику грудей.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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За словами артистки, вона зараз відчуває цікаві відчуття. Співачка не хоче робити те, про що раніше думала та планувала не одну годину. До цього 38 років, запевняє Цибульська, вона гналася.

"Уже не робиш зайвих рухів ні в житті, ні в ліжку. Викидаєш з голови юнацьку забавку "переробити себе". Чого хочеться? Нарешті насолоджуватись людиною, якою я є. Не критикувати, не ліпити ліпшу версію. Вивчати, що подобається, чого хочеться, і робити в кайф", — зазначила Цибульська.

Співачка запевняє, що цей життєвий рік вона хоче "провести якісно, а не галопом". Бо, за словами Цибульської, життя — для задоволення.

"Уже не персик, але ще не курага. Повно мрій, повно цілей, повно сил і бажань", — з гумором написала артистка.

Під дописом Цибульської свої публічні привітання залишили чимало представників українського шоу-бізнесу.

Крихітко, вітаю! Ти наш персик, і так буде завжди, знаю! Люблю, ціную, надихаюсь тобою! Міцно-міцно обійняла! І вітання з міста Лева, — співачка Наталка Карпа.

Вітаю, моя квіточка. Будь щаслива і нарешті роби те, що хочеться, а не те чого очікують всі, — хореографиня Ілона Гвоздьова.

Олю, найщиріші вітання, красуне, — акторка Ольга Сумська.

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