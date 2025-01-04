Українська співачка Оля Цибульська.Фото: Instagram/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська втрапила в руки шахраїв. Зірка ледве не втратила свою автівку. На допомогу їй прийшли поради від професіоналів.

Деталі інциденту вона розповіла в Instagram.

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Невідомі заблокували кермо автівки Олі Цибульської і чекали поки вона вийде з транспорту, щоб викрасти його.

"Мою машину просто зараз намагаються вкрасти. Розказую схему злодіїв. Я приходжу заводжу авто, а воно не заводиться. Спочатку подумала, що сіла батарейка, а потім зателефонувала у сервіс. Мені пояснили, що таким чином зараз крадуть автівки. Злодії блокують кермо, щоб ти не міг нікуди поїхати. Ти пробуєш відкривати машину ключем, вони зчитують код, за яким машина відкривається. І поки ти шукаєш ту батарейку, вони тихенько підходять і їдуть геть", — розповіла Цибульська.

Сторіз Олі Цибульської. Фото: Instagram/cybulskaya

Співачка була змушена сидіти в автівці, поки до неї приїхав батько. Цибульська зізналась, що в таку ситуацію вона потрапила вже вдруге.

"Тому я сиджу чекаю батька, щоб ми могли забрати авто. А найбільше шокує те, що декілька років у мене вже сперли машину й поліція її повернула. Не розумію, як у такий час у злодіїв підіймається рука. Тільки спробуйте — я вас знайду і вдруге. І зроблю це публічно цього разу. Тільки спробуйте", — наголосила артистка.

Оля Цибульска. Фото: Instagram/cybulskaya

Нагадаємо, Оля Цибульська показала, як нарядила ялинку вдома. Також співачка зізналась, чому раптом передумала робити пластику грудей.