Шакира попрощалась с Испанией: куда после громкого расставания с Пике переезжает певица

Колумбийская певица Шакира

В начале этого года колумбийская певица Шакира установила огромную куклу ведьмы на балконе своего дома в Испании таким образом, чтобы она смотрела на особняк матери своего бывшего возлюбленного, футболиста Жерара Пике. Их расставание, после измен спортсмена, до сих пор обсуждают в соцсетях. Впрочем, Шакира решила начать новую жизнь в другой стране.

Певица сделала трогательную публикацию в своем Instagram.

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Шакира вместе с детьми уехала из Барселоны. Она поблагодарила тех, кто поддерживал ее, а также своих испанских поклонников.

"Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям стабильность, ту самую, которую мы теперь будем искать в другом уголке мира рядом с моей семьей, друзьями и морем. Сегодня мы начинаем новую главу в поисках счастья. Спасибо всем, кто был рядом со мной в Барселоне, городе, где я узнала, что дружба длится дольше любви", — написала Шакира и опубликовала пейзажи испанского города.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что певица с детьми в воскресенье была замечена в аэропорту Барселоны. Шакира планировала отъезд после того, как она рассталась с Жераром Пике: футболист изменил ей со студенткой Кларой Чиа, которая младше ее почти на 20 лет.

Шакира планирует начать новую жизнь в Майами, где будет жить рядом со своей семьей и друзьями. Сделать это она планирует в ближайшее время — 11 апреля двое сыновей должны пойти в новую школу США.

Отъезд Шакиры стал новым поводом для конфликта между ней и Жераром Пике. Певица сообщила его о своих планах всего за несколько дней, что разозлило футболиста — он планировал, что дети закончат учебный год в Барселоне.

Напомним, ранее мы писали, что Шакира исполнила хит о расставании с Пике на шоу американского телеведущего Джимми Феллона. Также мы рассказывали, что фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию.