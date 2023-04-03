Шакіра попрощалась з Іспанією: куди після гучного розлучення з Піке переїжджає співачка

Колумбійська співачка Шакіра

На початку цього року колумбійська співачка Шакіра встановила величезну ляльку відьми на балконі свого будинку в Іспанії таким чином, щоб вона дивилася на особняк матері свого колишнього коханого, футболіста Жерара Піке. Їхнє розставання, після зрад спортсмена, й досі обговорюють у соцмережах. Втім, Шакіра вирішила розпочати нове життя в іншій країні.

Співачка зробила зворушливу публікацію у своєму Instagram.

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Подробиці

Шакіра разом із дітьми виїхала з Барселони. Вона подякувала тим, хто підтримував її, а також своїм іспанським шанувальникам.

"Я оселилася в Барселоні, щоб дати своїм дітям стабільність, ту саму, яку ми тепер шукатимемо в іншому куточку світу поряд з моєю сім'єю, друзями та морем. Сьогодні ми починаємо новий розділ у пошуках щастя. Дякуємо всім, хто був поряд зі мною в Барселоні, місті, де я дізналася, що дружба триває довше, ніж кохання", — написала Шакіра та опублікувала краєвиди іспанського міста.

Раніше закордонні ЗМІ повідомили, що співачку з дітьми у неділю помітили в аеропорту Барселони. Шакіра планувала від'їзд після того, як вона розлучилася з Жераром Піке: футболіст змінив їй зі студенткою Кларою Чіа, яка молодша за неї майже на 20 років.

Шакіра планує розпочати нове життя в Маямі, де житиме поряд зі своєю родиною та друзями. Зробити це вона планує вже найближчим часом — 11 квітня двоє синів мають піти до нової школи США.

Від'їзд Шакіри став новим приводом для конфлікту між нею та Жераром Піке. Співачка повідомила його про свої плани всього за кілька днів, що розлютило футболіста — він планував, що діти закінчать навчальний рік у Барселоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шакіра виконала хіт про розставання з Піке на шоу американського телеведучого Джиммі Феллона. Також ми розповідали, що фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію.