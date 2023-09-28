Шакиру вновь обвинили в уклонении от уплаты налогов: озвучили сумму

Колумбийская певица Шакира. Фото: Google

Власти Испании во второй раз обвинили в колумбийскую певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов. В этой стране долгое время жила артистка вместе со своим экс-возлюбленным, футболистом Жерардом Пике и детьми.

Об этом сообщает издание AP.

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Испанская прокуратура утверждает, что в 2018 году артистка не доплатила государству 6,7 млн евро за свой мировой тур El Dorado, а также скрыла другие доходы. По информации следователей, тогда Шакира была налоговой резидентом страны, поскольку постоянно проживала в Барселоне.

Расследование по этому делу было начато в июле, но подробности были обнародованы только сейчас. 46-летняя певица в курсе новых обвинений, но юридическая команда Шакиры в Майами, где она проживает сейчас, сосредоточена на подготовке к судебному процессу по первому делу, которое начнется 20 ноября и охватывает 2012-2014 годы.

В рамках этого дела ее обвиняют в неуплате 14,5 млн евро налогов. Артистке грозит до восьми лет заключения и штраф. Шакира неоднократно отрицала факт финансовых махинаций.

"Я уверена, что у меня достаточно доказательств, подтверждающих мою правоту, и правосудие будет на моей стороне", — заявила Шакира в недавнем интервью.

Шакира в Барселоне. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Шакира топлесс украсила обложку известного глянца. Также мы рассказывали, что колумбийская певица вышла на красную дорожку премии MTV Video Music Awards 2023 с сыновьями от Пике.