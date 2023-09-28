Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Шакиру вновь обвинили в уклонении от уплаты налогов: озвучили сумму arrow

Шакиру вновь обвинили в уклонении от уплаты налогов: озвучили сумму

28 сентября 2023 09:07
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шакиру вновь обвинили в уклонении от уплаты налогов: озвучили сумму
Колумбийская певица Шакира. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Власти Испании во второй раз обвинили в колумбийскую певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов. В этой стране долгое время жила артистка вместе со своим экс-возлюбленным, футболистом Жерардом Пике и детьми.

Об этом сообщает издание AP.

Читайте также:

Проблемы Шакиры с законом

Испанская прокуратура утверждает, что в 2018 году артистка не доплатила государству 6,7 млн евро за свой мировой тур El Dorado, а также скрыла другие доходы. По информации следователей, тогда Шакира была налоговой резидентом страны, поскольку постоянно проживала в Барселоне.

Расследование по этому делу было начато в июле, но подробности были обнародованы только сейчас. 46-летняя певица в курсе новых обвинений, но юридическая команда Шакиры в Майами, где она проживает сейчас, сосредоточена на подготовке к судебному процессу по первому делу, которое начнется 20 ноября и охватывает 2012-2014 годы.

В рамках этого дела ее обвиняют в неуплате 14,5 млн евро налогов. Артистке грозит до восьми лет заключения и штраф. Шакира неоднократно отрицала факт финансовых махинаций.

"Я уверена, что у меня достаточно доказательств, подтверждающих мою правоту, и правосудие будет на моей стороне", — заявила Шакира в недавнем интервью.

Шакира в Барселоне. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Шакира топлесс украсила обложку известного глянца. Также мы рассказывали, что колумбийская певица вышла на красную дорожку премии MTV Video Music Awards 2023 с сыновьями от Пике.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз