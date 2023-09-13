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Гламурна Шакіра вийшла на червону доріжку з дорослими синами від Піке

13 вересня 2023 10:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Гламурна Шакіра вийшла на червону доріжку з дорослими синами від Піке
Співачка Шакіра із синами. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Шакіра нещодавно отримала чергову музичну премію. Зірка стала переможницею у категорії "Визнання покоління".

Про це пише Daily Mail.

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У Нью-Джерсі відбулася урочиста церемонія вручення MTV Video Music Awards 2023. Співачка Шакіра вийшла на червону доріжку із синами: дев'ятирічним Міланом і семирічним Сашком, яких вона виховує зі своїм колишнім партнером Жераром Піке.

 

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

 

Співачка Шакіра з синами. Фото: Reuters

 

Співачка Шакіра з синами. Фото: Reuters

Шакіра приголомшила гламурним образом в золотій сукні від Versace. Сукня співачки мала вирізи на стегнах і відкриту спину.

Образ завершили туфлі від Piferi, довге волосся та скромний макіяж.

Сини Шакіри були у вбрані в одній кольоровій гаммі з Шакірою.

Футболіст і співачка підтвердили завершення своїх 11-річних стосунків у червні минулого року, незабаром після того 36-річного Піке звинуватили в зраді 46-річній співачці.

Раніше стало відомо, що співачка Шакіра, яка попрощалася з Іспанією після розставання з футболістом Жераром Піке, переїхала з дітьми до США. Тепер вона вимушена витрачати гроші на те, аби також перевезти туди все своє майно.

Нагадаємо, прихильники Шакіри познущалися з її колишнього.

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