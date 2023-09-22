Золото та шовк: Шакіра топлес прикрасила обкладинку відомого глянцю

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/billboard/

Співачка Шакіра знялась для відомого глянцю. Фотосесія вийшла яскравою, а інтерв'ю відвертим.

Про це пише видання Billboard.

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Розкішна фотосесія

На фото зірка позує у золотих тонах та розкішних інтер'єрах. На обкладинці співачка з’явилась топлес, прикривши принади руками у шовкових рукавичках. На інших фото вона приміряла вечірні сукні та коштовні прикраси.

У інтерв'ю зірка розповіла про важке розставання з Жераром Піке, про те, як на неї вплинула ця ситуація і як живуть її діти в Майамі.

"Я почуваюся кішкою, у якої більше дев'яти життів. Щоразу, коли я думаю, що мені вже не стане краще, у мене раптово відкривається друге дихання. Я пройшла кілька стадій: заперечення, гнів, біль, розчарування, знову гнів, знову біль. Зараз я перебуваю на стадії виживання, просто піднімаючи голову над водою. І це етап роздумів, дуже старанної роботи. І коли я маю час зі своїми дітьми, я дійсно проводжу його з ними", — поділилася артистка.

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/billboard/

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/billboard/

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/billboard/

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/billboard/

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/billboard/

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/billboard/

Співачка Шакіра. Фото: instagram.com/billboard/

За словами співачки, вона ще переживає розлучення, проте вже почувається краще.

"Я все ще виганяю деяких демонів. Останніх, які в мене залишилися", — говорить зірка.

Вона також розповіла про своїх синів Сашу та Мілана, яких перевезла з Барселони до Майамі цієї весни.

"У них справи йдуть дуже добре, їм там подобається. У Барселоні вони несли на собі тягар того, що були "дітьми знаменитості", і ситуація у ЗМІ для них була важка. Щодня біля нашого порога були папараці. Тут вони нормальні діти, які насолоджуються нормальним життям. Такою і має бути школа: безпечним місцем, де вони можуть бути самими собою. А оскільки вони товариські та досить відкриті, їм було легко адаптуватися. Моїм пріоритетом був мій дім, моя сім'я. Я вірила у "поки смерть не розлучить нас". Я вірила в цю мрію і мріяла про дітей", — розповіла вона.

З Жераром Піке Шакіра розійшлася минулого літа після 12 років відносин через його зради. Пізніше у ЗМІ повідомили, що Піке зустрічається з 23-річною Кларою Чіа, з якою він зраджував співачці.

Нагадаємо, прихильники Шакіри познущалися з її колишнього.