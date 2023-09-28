Шакіру знову звинуватили в ухиленні від сплати податків: озвучили суму

Колумбійська співачка Шакіра. Фото: Google

Влада Іспанії вдруге звинуватила колумбійську співачку Шакіру в ухиленні від сплати податків. В цій країні тривалий час жила артистка разом зі своїм екскоханим, футболістом Жерардом Піке та дітьми.

Про це повідомляє видання AP.

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Іспанська прокуратура стверджує, що 2018 року артистка не доплатила державі 6,7 млн євро за свій світовий тур El Dorado, а також приховала інші доходи. За інформацією слідчих, тоді Шакіра була податковою резиденткою країни, оскільки постійно проживала в Барселоні.

Розслідування у цій справі було розпочато у липні, але подробиці були оприлюднено лише зараз. 46-річна співачка в курсі нових звинувачень, але юридична команда Шакіри в Маямі, де вона проживає зараз, зосереджена на підготовці до судового процесу у першій справі, яка розпочнеться 20 листопада та охоплює 2012-2014 роки.

У рамках цієї справи її звинувачують у несплаті 14,5 млн євро податків. Артистці загрожує до восьми років ув’язнення та штраф. Шакіра неодноразово заперечувала факт фінансових махінацій.

"Я впевнена, що я маю достатньо доказів, які підтверджують мою правоту, і правосуддя буде на моєму боці", — заявила Шакіра в недавньому інтерв'ю.

Шакіра у Барселоні. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шакіра топлес прикрасила обкладинку відомого глянцю. Також ми розповідали, що колумбійська співачка вийшла на червону доріжку премії MTV Video Music Awards 2023 з синами від Піке.