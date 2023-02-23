Шампанское Брэда Питта стало официальным напитком премии "Оскар"
Уже 12 марта в Лос-Анджелесе (США) пройдет торжественная церемония премии "Оскар". В этом году бокалы на различных вечеринках и основном ивенте будут наполняться розовым шампанским из винодельни голливудского актера Брэда Питта.
Об этом сообщает издание Delish.
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Fleur de Miraval появилось в продаже в 2020 году. Шампанское разрабатывалось пять лет во французском замке Мираваль, который когда-то приобрели звездные супруги Питт и Джоли. Расположенная там винодельня с 2012 года производит великолепное розовое вино.
Шампанское от Брэда будет представлено во время церемонии, которая состоится в знаменитом голливудском театре Долби, а также на официальной вечеринке, Губернаторском бале и других звездных мероприятиях, посвященных премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне.
Шампанское состоит из 75% Шардоне и 25% Пино Нуара, выдержанных на осадке в течение трех лет. Это эксклюзивное шампанское раскрывается оттенками грейпфрута, красных ягод и лемонграсса. Всего произведено 20 тысяч бутылок. Авторитетное издание Decanter оценило шампанское в 94 балла.
В Украине бутылка Fleur de Miraval обойдется в 15 тысяч 900 гривен.
Напомним, ранее мы писали, что Брэд Питт познакомил свою новую девушку, которая младше его на 30 лет, с детьми.