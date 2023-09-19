Еще один стильный выход: Елена Зеленская в брючном костюме в Нью-Йорке

Елена Зеленская и Владимир Зеленский прибыли в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Елена Зеленская сопровождает своего мужа Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Для появления в США и участия в первом мероприятии в рамках Генассамблеи Зеленская выбрала сдержанный боючный костюм и уместные аксессуары.

Фото с первого дня в Нью Йорке первая леди опубликовала на своей странице в Instagram.

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Объемные карманы и украинское ожерелье

Образы Елены Зеленской на публичных мероприятиях всегда становятся поводом для обсуждения, ведь супруга президента умеет выбирать уместные стильные луки преимущественно украинских брендов.

Этот раз не стал исключением. Зеленская появилась в Нью-Йорке в брючном костюме цвета кемел. Брюки широкого кроя и блуза того же цвета были дополнены жакетом с объемными карманами и широким поясом.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский прибыли в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Обычно первая леди дополняет свой образ патриотическим элементом. На этот раз это было красно-золотое ожерелье в украинском стиле.

Образ Зеленской выглядел гармонично рядом с одеждой президента Украины. Владимир Зеленский был в поло с трезубом и брюках карго в привычном для себя цвете хаки.

Напомним, недавно Елена Шоптенко рассказала, как Владимир Зеленский изменил ее жизнь. А Евгений Клопотенко поделился своим отношением к Елене Зеленской.