Євген Клопотенко здивував своїм ставленням до Олени Зеленської – відверта заява

Шеф-кухар Євген Клопотенко з дружиною президента України Володимира Зеленського Оленою у програмі "ТСН". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український шеф-кухар, блогер та ведучий Євген Клопотенко розповів, як він ставиться до першої леді країни, дружини президента Володимира Зеленського. Він розповів, яке в нього ставлення до Олени Зеленської саме під час війни.

Про це Євген Клопотенко розповів під час інтерв’ю каналу "РБК-Україна" в YouTube.

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Ставлення Євгена Клопотенко до Олени Зеленської

Варто зазначити, що український шеф-кухар мав досить великий досвід спілкування з дружиною Володимира Зеленського. Більш того, він навіть працював разом з Оленою Зеленською, коли вони разом придумували нове меню для українських навчальних закладів.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Євген зізнається, що його досить часто запитують про те, як він ставиться до першої леді країни. Якщо раніше він вкрай стримано висловлювався про свою роботу з Оленою Зеленською, то зараз український шеф-кухар здивував своєю заявою.

Слухаючи Євгена Клопотенко, можна помітити, що в його заяві видно не тільки сильну повагу до першої леді країни, а й явну симпатію до дружини українського президента. Більш того, український шеф-кухар розповів, з ким в нього асоціюється Олена Зеленська.

"Зеленська мені подобається. Образ міфологічної богині, для якої я не маю назви. Олена — міфологічна богиня. Якось так я її асоціюю", — зазначив відомий український шеф-кухар, блогер та телеведучий Євген Клопотенко.

Співпраця з Оленою Зеленською

Не так давно український кухар висловлювався стосовно спільного з Оленою Зеленською проєкта щодо введення нового меню в українських школах. За думкою Євгена, вона є дуже позитивною та відкритою людиною.

Перша леді країни Олена Зеленська на презентації нового шкільного меню. Фото: скриншот з YouTube

Він розповів про те, як він з нею спілкувався під час спільної роботи, та зізнався, чи бачився він з нею. Також Євген зазначив, що Олена Зеленська може бути й іншою, але про це знає лише її чоловік, президент України Володимир Зеленський.

"У мене немає її номера телефону. Я пересилаю її команді, а потім її команда від неї мені пересилає повідомлення. Ми так спілкуємося. Ми бачимося з нею у робочих групах. Інколи з нею говоримо. Вона, як на мене, дуже позитивна і дуже мені симпатизує, тому що дуже відкрита. Можливо, це її образ. Ніхто не знає, крім президента", — заявляв Євген Клопотенко.

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