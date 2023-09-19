Ще один стильний вихід: Олена Зеленська у брючному костюмі у Нью Йорку

Олена Зеленська і Володимир Зеленський прибули у Нью Йорк на Генасамблею ООН. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді Олена Зеленська супроводжує свого чоловіка Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН у Нью Йорку. Для появи у США і участі у першому заході у межах Генасамблеї Зеленська обрала стриманий брючний костюм і доречні аксесуари.

Фото з першого дня у Нью Йорку перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Об’ємні кишені і українське намисто

Образи Олени Зеленської на публічних заходах завжди стають приводом для обговорення, адже дружина президента вміє обирати доречні стильні луки переважно українських брендів.

Цей раз не став виключенням. Зеленська з'явилася у Нью Йорку у брючному костюмі кольору кемел. Брюки широкого крою і блуза того ж кольору були доповнені жакетом з об'ємними кишенями і широким паском.

Олена Зеленська і Володимир Зеленський прибули у Нью Йорк на Генасамблею ООН. Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Зазвичай перша леді доповнює свій образ патріотичним елементом. Цього разу це стало червоно-золоте намисто в українському стилі.

Образ Зеленської мав гармонійний вигляд поруч з одягом президента України. Володимир Зеленський був у поло з тризубом і брюках карго у звичному для себе кольорі хакі.

Нагадаємо, нещодавно Олена Шоптенко розповіла, як Володимир Зеленський змінив її життя. А Євген Клопотенко поділився своїм ставленням до Олени Зеленської.



