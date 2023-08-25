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Олена Шоптенко відверто розповіла, як Володимир Зеленський змінив її життя

25 серпня 2023 13:55
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Олена Шоптенко згадала часи співпраці з Володимиром Зеленським – змінив її життя
Українська танцівниця Олена Шоптенко під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська танцівниця та хореографиня Олена Шоптенко дала відверте інтерв’ю Тімуру Мірошниченко. Під час спілкування українська телезірка пригадала часи, коли вона танцювала разом з президентом Володимиром Зеленським у шоу "Танці з зірками".

Відверте інтерв’ю Олена Шоптенко дала Тімуру Мірошниченко в YouTube.

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Виступ з Володимиром Зеленським на шоу "Танці з зірками"

Українська хореографиня Олена Шоптенко зізналася, що її спільний виступ з Володимиром Зеленським дуже вплинув на її кар’єру. Вона зазначила, що й досі користується деякими настановами, які їй давав Володимир Зеленський у танцювальному шоу.

"Так зараз дивно говорити, та наша співпраця з Володимиром Зеленським, вона дала мені дуже потужний поштовх просто навіть в моїй кар'єрі як спеціаліста, тому що деякими його настановами я досі користуюся під час постановок, під час своєї роботи", — чесно зізналася Олена Шоптенко.

Алена Шоптенко на интервью у Тимура Мирошниченко
Танцівниця Олена Шоптенко на інтерв'ю у Тімура Мірошниченко. Фото: скриншот з YouTube

Вона згадала, що під час участі у шоу їй було лише 17 років, а Володимир Зеленський давав їй дуже цінні поради, до яких вона дослуховувалася свого часу. Олена стверджує, що дуже пишається цим досить потужним періодом свого життя.

За словами танцівниці, на шоу "Танці з зірками" вона відкрила для себе Володимира Зеленського з хорошого боку. Вона висловилася про те, яким для неї виявився нині президент України.

"Людина, яка, як гора, стоїть за своїх. Він завжди стояв, так, він стояв завжди, як гора, саме людьми. І, відповідно, ми, в принципі, те саме бачимо і зараз", — розповіла українська танцівниця Олена Шоптенко про Володимира Зеленського. 

Чи спілкується з Володимиром Зеленським зараз? 

Українська телезірка зізналася, що востаннє вона спілкувалася з Володимиром Зеленським ще у той момент, коли він переміг на виборах президента. Виявляється, тоді Олена Шоптенко привітала свого колишнього колегу по шоу з цією перемогою.

Питання про танцювальні здібності президента

Зараз, коли хтось в Австрії, де Олена живе разом зі своїм сином з початку війни, цікавиться про танцювальні здібності Володимира Зеленського, вона дуже гнівається. Вона стверджує, що не хоче говорити про президента, як про танцівника.

Алена Шоптенко со своим маленьким сыном
Українська танцівниця Олена Шоптенко зі своїм маленьким сином. Фото: Instagram Олени Шоптенко 

"Мені просто зовсім абсолютно було незрозумілим, я не погоджувалася говорити про пана президента, як про танцівника. Тому що це не на часі і це безглуздо. Я говорила одразу прямо, що це дивно, я можу говорити про особистість, про те, що президент є голосом народу", — різко відповіла Олена Шоптенко.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська танцівниця Олена Шоптенко створила власний міжнародний проєкт. 

Раніше ми розповідали про те, що танцівниця Олена Шоптенко ніжно звернулася до свого маленького сина. 

Також ми повідомляли про те, що відома хореографиня Олена Шоптенко розповіла, як вона долає стрес.

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