Еще одна российская актриса обозвала Зеленского на федеральном канале страны-террориста
В последнее время российские знаменитости, поддерживающие кровавый режим кремля, активно стали посещать телешоу пропагандиста Бориса Корчевникова на одном из федеральных каналов страны-террориста. Не прошла мимо и звезда фильма "Москва слезам не верит", актриса Раиса Рязанова.
Она обозвала Президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.
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78-летняя путинистка заявила, что Зеленским руководят "изверги и козлы". По ее словам, Президент Украины человек, делающий то, что ему говорят.
"Как выяснилось, Зеленский такой ведомый. Его за ручку подведи к шахте и толкни. И он упадет, но в шахту будет идти, веря этим нелюдям. Неужели он сам не понимает? Мужик вроде бы не глуп, но глуп, как оказалось. Просто дурачок, как бычок. Ведут его на веревочке. А ведет козел. Козел, я имею в виду, который ведет на бойню", — нафантазировала "жертва" пропаганды Рязанова, намекая на президента США Джо Байдена.
Напомним, ранее мы писали, что пропутинская звезда "Сватов", российская актриса Олеся Железняк, мысленно обращается к Зеленскому, придумывая убийство своих детей. Также мы рассказывали, что пропагандистка ольга скабеева разозлилась после шуток российского юмориста Максима Галкина о ней и путинисте, певце Филиппе Киркорове.