Російська акторка Раїса Рязанова та Президент України Володимир Зеленський

Останнім часом російські знаменитості, які підтримують кривавий режим кремля, активно стали відвідувати телешоу пропагандиста Бориса Корчевнікова на одному з федеральних каналів країни-терориста. Не пройшла повз і зірка фільму "Москва сльозам не вірить", акторка Раїса Рязанова.

Вона обізвала Президента України Володимира Зеленського, повідомляють ЗМІ.

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78-річна путіністка заявила, що Зеленським керують "нелюди і козли". За її словами, Президент України людина, яка робить те, що йому говорять.

"Як з'ясувалося, Зеленський такий ведений. Його за ручку підведи до шахти і штовхни. І він впаде, але до шахти йтиме, вірячи цим нелюдям. Невже він сам не розуміє? Мужик начебто не дурний, але дурний, як виявилося. Просто дурник, як бичок. Ведуть його на мотузочці. А веде козел. Козел, я маю на увазі, який веде на бійню", — нафантазувала "жертва" пропаганди Рязанова, натякаючи на президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінська зірка "Сватів", російська акторка Олеся Железняк, подумки звертається до Зеленського, вигадуючи вбивство своїх дітей. Також ми розповідали, що пропагандистка ольга скабєєва розлютилась після жартів російського гумориста Максима Галкіна про неї та путініста, співака Філіпа Кіркорова.