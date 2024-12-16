Какие украинские книги читает Елена Зеленская — названия

Елена Зеленская. Фото: x.com/ZelenskaUA

Украинский литературовед Богдана Романцова вспомнила, какие книги первая леди приобрела на "Книжном Арсенале". Елена Зеленская купила исторический нон-фикшн и фантастический роман.

Детали стали известны из интервью Эмми Антонюк.

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Первая леди выбрала на "Книжном Арсенале" — Виктория Амелина "Дом для Дома", Валерий Пузик "Охотники за счастьем" и Александр Ирванец "Измарагд княгини Несвицкой".

"Елена Зеленская купила в этом году на "Книжном Арсенале", это публичная информация… Она взяла книгу Виктории Амелиной, она взяла книгу Пузика. Она взяла много качественного нон-фикшна о нашей истории. Она взяла Ирванца хорошую книгу…. У них теперь есть стратегия. Они об этом думают. Теперь это важно. Это один из инструментов позиционирования тебя. То есть тебя понимают и видят по тому, какой набор книг, которые ты покупаешь", — считает литературовед.

Елена Зеленская читает украинских авторов. Фото: x.com/ZelenskaUA

Книга Виктории Амелиной "Дом для Дома" — это роман об истории одной советской семьи: старом полковнике, нескольких поколениях женщин и пуделе Доминика. В аннотации к произведению говорится: "И пес, и люди чувствуют себя неловко в небольшой львовской квартире, где жили раньше... Какая разница кто? Камни не расскажут. Или расскажут — если есть собачье чутье. Но разве есть истории, которые помогут — полковнику с востока Украины или хотя бы его псу — наконец-то почувствовать себя дома во Львове 90-х?"

Виктория Амелина погибла 1 июля 2023 года в результате ранения, полученного 27 июня во время ракетных обстрелов Россией Краматорска.

Книга "Дом для Дома".

Валерий Пузик "Охотники за счастьем. Если нужно будет умирать, я тебя разбужу" — сборник щемящих рассказов о жизни на фронте и на деоккупированных территориях, из которых, несмотря на освобождение, война никуда не пошла. Произведение описывают, как "лаконичные истории о военных и гражданских, о том, как доверять свою жизнь собратьям и незнакомцам, об обычных будничные радости: возможность рисовать, обнимать котенка, не бояться тишины".

23 мая 2024 года российские ракеты попали в типографию "Фактор-Друк" и уничтожили первый тираж книги Валерия Пузика "Охотники за счастьем. Если нужно будет умирать, я тебя разбужу".

"Охотники за счастьем. Если нужно будет умирать, я тебя разбужу".

Александр Ирванец "Измарагд княгини Несвицкой" — это украинский причудливый фантастический роман, полный необычных приключений с очень свободной трактовкой исторических событий. В истории участвуют живые и мертвые персонажи — украинцы, немцы, поляки, французы, россияне. А еще зомби и Тибурций с тремя чертами. Такой себе интернационал, часть которого воюет на стороне добра, а часть — на стороне зла.

"Измарагд княгини Несвицкой".

Напомним, первая леди Елена Зеленская снялась для нидерландского журнала. Также супруга президента поразила костюмом трендового цвета Бургунди.