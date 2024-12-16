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Что читает Елена Зеленская — предпочтение первой леди

16 декабря 2024 14:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Какие украинские книги читает Елена Зеленская — названия
Елена Зеленская. Фото: x.com/ZelenskaUA
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Украинский литературовед Богдана Романцова вспомнила, какие книги первая леди приобрела на "Книжном Арсенале". Елена Зеленская купила исторический нон-фикшн и фантастический роман.

Детали стали известны из интервью Эмми Антонюк.

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Первая леди выбрала на "Книжном Арсенале" — Виктория Амелина "Дом для Дома", Валерий Пузик "Охотники за счастьем" и Александр Ирванец "Измарагд княгини Несвицкой".

"Елена Зеленская купила в этом году на "Книжном Арсенале", это публичная информация… Она взяла книгу Виктории Амелиной, она взяла книгу Пузика. Она взяла много качественного нон-фикшна о нашей истории. Она взяла Ирванца хорошую книгу…. У них теперь есть стратегия. Они об этом думают. Теперь это важно. Это один из инструментов позиционирования тебя. То есть тебя понимают и видят по тому, какой набор книг, которые ты покупаешь", — считает литературовед.

Елена Зеленская
Елена Зеленская читает украинских авторов. Фото: x.com/ZelenskaUA

Книга Виктории Амелиной "Дом для Дома" — это роман об истории одной советской семьи: старом полковнике, нескольких поколениях женщин и пуделе Доминика. В аннотации к произведению говорится: "И пес, и люди чувствуют себя неловко в небольшой львовской квартире, где жили раньше... Какая разница кто? Камни не расскажут. Или расскажут — если есть собачье чутье. Но разве есть истории, которые помогут — полковнику с востока Украины или хотя бы его псу — наконец-то почувствовать себя дома во Львове 90-х?"

Виктория Амелина погибла 1 июля 2023 года в результате ранения, полученного 27 июня во время ракетных обстрелов Россией Краматорска.

Дом для дома
Книга "Дом для Дома".

Валерий Пузик "Охотники за счастьем. Если нужно будет умирать, я тебя разбужу" — сборник щемящих рассказов о жизни на фронте и на деоккупированных территориях, из которых, несмотря на освобождение, война никуда не пошла. Произведение описывают, как "лаконичные истории о военных и гражданских, о том, как доверять свою жизнь собратьям и незнакомцам, об обычных будничные радости: возможность рисовать, обнимать котенка, не бояться тишины".

23 мая 2024 года российские ракеты попали в типографию "Фактор-Друк" и уничтожили первый тираж книги Валерия Пузика "Охотники за счастьем. Если нужно будет умирать, я тебя разбужу".

"Охотники за счастьем. Если нужно будет умирать, я тебя разбужу"
"Охотники за счастьем. Если нужно будет умирать, я тебя разбужу".

Александр Ирванец "Измарагд княгини Несвицкой" — это украинский причудливый фантастический роман, полный необычных приключений с очень свободной трактовкой исторических событий. В истории участвуют живые и мертвые персонажи — украинцы, немцы, поляки, французы, россияне. А еще зомби и Тибурций с тремя чертами. Такой себе интернационал, часть которого воюет на стороне добра, а часть — на стороне зла.

"Измарагд княгини Несвицкой"
"Измарагд княгини Несвицкой".

Напомним, первая леди Елена Зеленская снялась для нидерландского журнала. Также супруга президента поразила костюмом трендового цвета Бургунди.

Владимир Зеленский Елена Зеленская писатели книги президент

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