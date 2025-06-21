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Что поют украинские дети на концертах Макса Барских — детали

21 июня 2025 17:41
Евтушенко Алина - редактор
Концерты Макса Барских - какие песни поют дети
Макс Барских во время своего концерта, на который приходят дети, чтобы вместе попеть. Фото: Кадр из видео
Евтушенко Алина - редактор

Весенне-летний тур Макса Барских "Звездопад. На бис" в этом году получил особый, почти семейный характер — все благодаря большому количеству детей на концертах. Малыши охотно выходят на сцену, чтобы спеть со своим кумиром, и эта теплая традиция уже превратилась в настоящую "фишку" шоу. Родители выстраиваются в очередь, чтобы их дети имели возможность исполнить любимые песни из репертуара Барских перед многотысячной аудиторией.

Кадрами с концертов, где поют дети, Макс Барских делится в своих соцсетях, в частности в Instagram.

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Среди детских хитов — "Зорепад", "Будет весна", "Мама, не плачь". Однако иногда на сцене звучат и неожиданные песни — дети удивляют певца композициями других исполнителей: "Кружит" Дмитрия Монатика или "Du Hast" группы Rammstein.

"Этот тур по Украине навсегда останется в моем сердце — как и встречи с нашими украинскими детьми. Когда артист понимает, что его песни поют несколько поколений подряд, в сердце приходит настоящее счастье. Это и есть самая большая награда за каждый год на сцене. Спасибо вам", — делится эмоциями в соцсетях Макс Барских.

В рамках всеукраинского тура особенным стал концерт в Кременчуге на прошлой неделе, состоявшийся на следующий день после массированной атаки врага. Именно в этот вечер сцена стала не просто пространством для выступления — она превратилась в место силы, тепла и поддержки. Выступление Барских стало эмоциональной арт-терапией: искренним, открытым диалогом между артистом и его слушателями.

Напомним, что тур музыканта имеет благотворительную составляющую: каждый концерт открывается аукционом в поддержку женщин, переживших плен. Эту инициативу Барских начал в декабре прошлого года во время выступления во Дворце спорта в Киеве.

Недавно Макс Барских выпустил новый англоязычный сингл — трек называется "Sound of Bloom".

Ранее Барских представил также англоязычный сингл — "Someone New".

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