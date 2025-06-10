Макса Барських випустив новий трек — відео

Макс Барських порадував фанів новим літнім треком
Відомий український співак Макс Барських випустив новий англомовний сингл. Трек має назву "Sound of Bloom".
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.
Нова пісня Макса Барських
"Sound of Bloom" — це вже третій трек із майбутнього англомовного альбому музиканта, виконаний у стилістиці афрохаус. Він продовжує розкривати яскраву музичну палітру майбутнього релізу.
Після меланхолійного Stomach Butterfly і провокативного Someone New, артист повертається до танцювального звучання — емоційного, енергійного, наповненого життям. Користувачі в мережі охарактеризували новий реліз співака "піснею зі смаком Bubble gum".
До прем’єри нового синглу Макс Барських став головним героєм digital-обкладинки журналу L’Officiel Україна. Співак порадував шанувальників яскравою серією літніх образів у стилі cowboy core та поділився подробицями створення нового англомовного альбому в реальному часі, а також розповів про особливості роботи своєї творчої лабораторії.
"Мало хто зможе зрозуміти непереборну жагу до життя українців. Щоб це відчути, потрібно жити тут, в Україні, і разом із сусідами, друзями чи просто знайомими переживати ці пекельні ночі. Ми маємо право на життя. Ми маємо право на літо! Обіймаю кожного з вас. Сподіваюся, що нова пісня наповнить вас ендорфінами і допоможе не зійти з розуму", — поділився артист.
Раніше український співак і композитор Макс Барських презентував перший сингл із нового англомовного альбому "Stomach Butterflies".
Також ми писали, що Макс Барських несподівано оголосив про паузу у своїй концертній діяльності.
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