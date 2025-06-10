Макса Барських випустив новий трек — відео

Співак Макс Барських. Фото: пресслужба артиста

Відомий український співак Макс Барських випустив новий англомовний сингл. Трек має назву "Sound of Bloom".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Нова пісня Макса Барських

"Sound of Bloom" — це вже третій трек із майбутнього англомовного альбому музиканта, виконаний у стилістиці афрохаус. Він продовжує розкривати яскраву музичну палітру майбутнього релізу.

Після меланхолійного Stomach Butterfly і провокативного Someone New, артист повертається до танцювального звучання — емоційного, енергійного, наповненого життям. Користувачі в мережі охарактеризували новий реліз співака "піснею зі смаком Bubble gum".

До прем’єри нового синглу Макс Барських став головним героєм digital-обкладинки журналу L’Officiel Україна. Співак порадував шанувальників яскравою серією літніх образів у стилі cowboy core та поділився подробицями створення нового англомовного альбому в реальному часі, а також розповів про особливості роботи своєї творчої лабораторії.

"Мало хто зможе зрозуміти непереборну жагу до життя українців. Щоб це відчути, потрібно жити тут, в Україні, і разом із сусідами, друзями чи просто знайомими переживати ці пекельні ночі. Ми маємо право на життя. Ми маємо право на літо! Обіймаю кожного з вас. Сподіваюся, що нова пісня наповнить вас ендорфінами і допоможе не зійти з розуму", — поділився артист.

Раніше український співак і композитор Макс Барських презентував перший сингл із нового англомовного альбому "Stomach Butterflies".

Також ми писали, що Макс Барських несподівано оголосив про паузу у своїй концертній діяльності.