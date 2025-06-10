Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Макс Барських порадував фанів новим літнім треком arrow

Макс Барських порадував фанів новим літнім треком

10 червня 2025 21:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Макса Барських випустив новий трек — відео
Співак Макс Барських. Фото: пресслужба артиста
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий український співак Макс Барських випустив новий англомовний сингл. Трек має назву "Sound of Bloom".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

Реклама
Читайте також:

Нова пісня Макса Барських

"Sound of Bloom" — це вже третій трек із майбутнього англомовного альбому музиканта, виконаний у стилістиці афрохаус. Він продовжує розкривати яскраву музичну палітру майбутнього релізу.

Після меланхолійного Stomach Butterfly і провокативного Someone New, артист повертається до танцювального звучання — емоційного, енергійного, наповненого життям. Користувачі в мережі охарактеризували новий реліз співака "піснею зі смаком Bubble gum".

До прем’єри нового синглу Макс Барських став головним героєм digital-обкладинки журналу L’Officiel Україна. Співак порадував шанувальників яскравою серією літніх образів у стилі cowboy core та поділився подробицями створення нового англомовного альбому в реальному часі, а також розповів про особливості роботи своєї творчої лабораторії.

"Мало хто зможе зрозуміти непереборну жагу до життя українців. Щоб це відчути, потрібно жити тут, в Україні, і разом із сусідами, друзями чи просто знайомими переживати ці пекельні ночі. Ми маємо право на життя. Ми маємо право на літо! Обіймаю кожного з вас. Сподіваюся, що нова пісня наповнить вас ендорфінами і допоможе не зійти з розуму", — поділився артист.

Раніше український співак і композитор Макс Барських презентував перший сингл із нового англомовного альбому "Stomach Butterflies".

Також ми писали, що Макс Барських несподівано оголосив про паузу у своїй концертній діяльності. 

літо Макс Барських українські зірки пісня глянець
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:13 На Львівщині чоловік допомагав РФ вдарити по авіабазі ЗСУ

14:10 Суперник Cadillac і Rolls-Royce — яка автівка з’явиться на ринку

13:45 На Херсонщині РФ скидає міни з дронів біля зупинок і доріг, — ОВА

13:43 Обережно, міни — купатися можна лише у відведених місцях

13:38 Росіяни безуспішно штурмують шлях на Дніпропетровщину

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво - 80x80

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво

13:27 В Україні бракує літаків для захисту енергетики — заява нардепа

13:24 Шпигунські додатки на смартфоні — що потрібно терміново видалити

Text

13:12 Обстріл Харкова та шлях України до НАТО — ефір День.LIVE

13:06 Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше

13:04 Тамбовський пороховий завод в РФ зупинив роботу після атаки БпЛА

14:13 На Львівщині чоловік допомагав РФ вдарити по авіабазі ЗСУ

14:10 Суперник Cadillac і Rolls-Royce — яка автівка з’явиться на ринку

13:45 На Херсонщині РФ скидає міни з дронів біля зупинок і доріг, — ОВА

13:43 Обережно, міни — купатися можна лише у відведених місцях

13:38 Росіяни безуспішно штурмують шлях на Дніпропетровщину

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво - 80x80

Пошкодження РФ Софійського собору в Києві — що каже керівництво

13:27 В Україні бракує літаків для захисту енергетики — заява нардепа

13:24 Шпигунські додатки на смартфоні — що потрібно терміново видалити

13:06 Знижки до 54% в АТБ — які продукти віддають вдвічі дешевше

13:04 Тамбовський пороховий завод в РФ зупинив роботу після атаки БпЛА

13:01 На фронті загинув майстер спорту України Микита Козубенко

22:33 Ситуація з фруктами в Україні — наскільки постраждали сади

06:33 Курортний сезон в Одесі — думки городян щодо безпеки моря

9 червня

22:33 Мобілізація жінок в Україні — юридичні нюанси, що потрібно знати

19:44 Чорне море, ресурси, зброя — інтереси США в Україні

06:33 Туризм під час війни – чи буде курортний сезон в Одесі

6 червня

06:33 За що люблять Одесу і як зробити її привабливою вже сьогодні

5 червня

22:33 Підготовка пляжів та готелів — яким буде літо в Одесі 2025

19:44 Свіжі овочі та фрукти — як змінилися ціни на одеському базарі

4 червня

19:47 Ситуація на полях — чи буде Одещина із зерном та овочами

3 червня

19:47 Переговори в Туреччині — яких результатів варто очікувати

Text

13:12 Обстріл Харкова та шлях України до НАТО — ефір День.LIVE

Text

08:00 Рішення США щодо України та обміни полоненими — ефір Ранок.LIVE

10 червня
Text

22:02 Трамп виступає з екстреним зверненням — прямий ефір

Text

19:17 В Угорщині спалахнули протести проти Орбана — прямий ефір

Text

17:50 Допомога від США та зниження призовного віку — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:30 Військовий відповів, який вік є найкращим для служби в ЗСУ

1 червня 2025

05:12 Як очистити пам'ять на смартфоні з Android та iOS

29 травня 2025

07:15 Мінімальна зарплата в Україні — якою буде сума з 1 червня

2 червня 2025

05:00 Швидко до сніданку замість пиріжків — рецепт за 10 хвилин

8 червня 2025

15:11 Готуйтеся до зміни погоди — несподіваний прогноз від Діденко

6 червня 2025

11:05 Як передати будинок синові без дарчої та заповіту у 2025

28 травня 2025

19:30 Принесе біди і хвороби — який кущ не можна садити біля хати

4 червня 2025

01:30 Де служать ті, кому 50+ років — юрист назвав спеціальності

1 червня 2025

17:12 Пенсія у 45 років — хто може достроково піти на відпочинок

2 червня 2025

13:02 Курортна Болгарія — скільки коштує відпочинок "все включено" 2025

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації