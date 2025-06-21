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Що співають українські діти на концертах Макса Барських — деталі

21 червня 2025 17:41
Євтушенко Аліна - редактор
Концерти Макса Барських — які пісні співають діти
Макс Барських під час свого концерту, на який приходять діти, аби разом поспівати. Фото: Кадр з відео
Євтушенко Аліна - редактор

Весняно-літній тур Макса Барських "Зорепад. На біс" цього року отримав особливий, майже сімейний характер — усе завдяки великій кількості дітей на концертах. Малюки охоче виходять на сцену, щоб заспівати зі своїм кумиром, і ця тепла традиція вже перетворилася на справжню "фішку" шоу. Батьки вишиковуються в чергу, аби їхні діти мали змогу виконати улюблені пісні з репертуару Барських перед багатотисячною аудиторією.

Кадрами з концертів, де співають діти, Макс Барських ділиться у своїх соцмережах, зокрема в Instagram.

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Серед дитячих хітів — "Зорепад", "Буде весна", "Мамо, не плач". Проте іноді на сцені лунають і неочікувані пісні — діти дивують співака композиціями інших виконавців: "Кружить" Дмитра Монатіка чи "Du Hast" гурту Rammstein.

"Цей тур Україною назавжди залишиться в моєму серці — як і зустрічі з нашими українськими дітьми. Коли артист розуміє, що його пісні співають кілька поколінь поспіль, до серця приходить справжнє щастя. Це і є найбільша винагорода за кожен рік на сцені. Дякую вам", — ділиться емоціями в соцмережах Макс Барських.

У межах всеукраїнського туру особливим став концерт у Кременчуці минулого тижня, що відбувся наступного дня після масованої атаки ворога. Саме цього вечора сцена стала не просто простором для виступу — вона перетворилася на місце сили, тепла й підтримки. Виступ Барських став емоційною арттерапією: щирим, відкритим діалогом між артистом та його слухачами.

Нагадаємо, що тур музиканта має благодійну складову: кожен концерт відкривається аукціоном на підтримку жінок, що пережили полон. Цю ініціативу Барських започаткував у грудні минулого року під час виступу в Палаці спорту в Києві.

Нещодавно Макс Барських випустив новий англомовний сингл — трек має назву "Sound of Bloom".

Раніше Барських представив також англомовний сингл — "Someone New".

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