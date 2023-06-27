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Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

27 июня 2023 16:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что известно о новой избраннице Александра Пономарева – бывшая раскрыла правду
Украинский певец Александр Пономарев во время интервью Дмитрию Гордону. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Бывшая жена знаменитого украинского исполнителя, композитора и народного артиста Украины Александра Пономарева рассказала о его новой женщине. Она отметила, что ее бывший муж сейчас находится в гражданском браке.

Об этом сообщают в сети.

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Украинский артист Александр Пономарев много раз пытался найти свое счастье. Так, первыми и довольно громкими отношениями стал гражданский брак с продюсером Аленой Мозговой. Артист стал отчимом для дочери Алены, а потом он и сам стал отцом.

Александр Пономарев и Елена Мозговая
Певец Александр Пономарев со своей бывшей Аленой Мозговой на ее дне рождения. Фото: ТСН

Но этот брак держался недолго, ведь жена Александра Пономарева нашла другого, поэтому решила расстаться с артистом.

Уже в следующем году у украинского певца был официальный брак с Викторией Мартынюк, от которой у него родился сын. Однако этот брак тоже не продержался долго, ведь он якобы изменял Виктории, поэтому она решила подать на развод и впоследствии нашла себе нового мужчину, с которым до сих пор живет.

Сам Александр Пономарев отмечал, что у него уже долгое время никого нет, впрочем, сделано было это специально, ведь он хотел защитить свою новую семью. Но его бывшая Виктория Мартынюк случайно рассказала о том, что он живет с новой женщиной в гражданском браке.

Александр Пономарев и Виктория Мартынюк
Певец Александр Пономарев со своей бывшей Викторией Мартынюк в заведении. Фото: ТСН

Сама Виктория отметила, что она учит своего сына от артиста уважительно относиться к своей мачехе.

К слову, некоторые поклонники украинского исполнителя считают, что новой избранницей Александра Пономарева стала молодая певица Мария Яремчук, которая, как известно, скрылась из вида поклонников и не выступает на сцене после сотрудничества с артистом.

Напомним, мы писали о том, что украинский исполнитель Александр Пономарев чувственно обратился к родному сыну.

Ранее мы рассказывали, что известный артист Александр Пономарев показал своего взрослого сына.

Также мы сообщали о том, что украинский певец Александр Пономарев сравнил украинцев с пчелами.

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