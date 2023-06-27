Що відомо про нову обраницю Олександра Пономарьова – колишня розкрила правду

Український співак Олександр Пономарьов під час інтерв'ю Дмитру Гордону. Фото: скріншот з YouTube

Колишня дружина знаменитого українського виконавця, композитора та народного артиста України Олександра Пономарьова розповіла про його нову жінку. Вона зазначила, що її колишній чоловік зараз перебуває в цивільному шлюбі.

Про це повідомляють в мережі.

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Український артист Олександр Пономарьов багато разів намагався відшукати своє щастя. Так, першими та досить гучними стосунками став цивільний шлюб з продюсеркою Оленою Мозговою. Артист став вітчимом для доньки Олени, а згодом він й сам став батьком.

Співак Олександр Пономарьов зі своєю колишньою Оленою Мозговою на її дні народження. Фото: ТСН

Але цей шлюб тримався недовго, адже дружина Олександра Пономарьова знайшла іншого, тому вирішила розлучитися з артистом.

Вже наступного року український співак мав офіційний шлюб з Вікторією Мартинюк, від якої в нього народився син. Проте цей шлюб теж не протримався довго, адже він нібито зраджував Вікторії, тому вона вирішила подати на розлучення та згодом знайшла собі нового чоловіка, з яким досі живе.

Сам же Олександр Пономарьов зазначав, що в нього вже довгий час нікого немає, втім, зроблено було це спеціально, адже він хотів захистити свою нову сім’ю. Але його колишня Вікторія Мартинюк випадково розповіла про те, що він зараз живе з новою жінкою у цивільному шлюбі.

Співак Олександр Пономарьов зі своєю колишньою Вікторією Мартинюк у закладі. Фото: ТСН

Сама Вікторія зазначила, що вона вчить свого сина від артиста поважно ставитися до своєї мачухи.

До слова, деякі шанувальники українського виконавця вважають, що новою обраницею Олександра Пономарьова стала молода співачка Марія Яремчук, яка, як відомо, зникла з очей шанувальників та не виступає на сцені після співпраці з артистом.

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