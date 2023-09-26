"Ежедневная кропотливая работа": Ефросинина рассказала секреты своей красоты
Телеведущая Маша Ефросинина ежедневно работает над собой, чтобы выглядеть красиво и оставаться в форме. У ведущей есть свои правила и секреты на этот счет.
Некоторыми из них знаменитость поделилась в своем Instagram.
Выделила 6 пунктов
Маша Ефросинина отвечала на вопросы подписчиков в истории в Instagram и на вопрос о том, как она остается такой красивой и молодой дала четкий ответ.
Ведущая подчеркнула, что дело здесь не в пластической хирургии, как считают сплетники, а в работе над собой.
"В моем случае это:
1. Пищевая дисциплина и режим.
2. БАДы и нутрицевтики по назначению профессионалов.
3. Физические нагрузки.
4. Психотерапия.
5. Духовная экологичность. Я много работаю над генеральной уборкой в своем пространстве.
6. И, конечно, бьюти уход! Я постоянно выискиваю новые процедуры где бы ни была", — рассказала Ефросинина.
А на вопрос, от каких продуктов питания надо отказаться раз и навсегда, ведущая рассказала, что не ест сосиски, соусы (кетчуп, майонез и т.п.) и не пьет пакетированные соки.
Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, какие поступки мужа поразили ее больше всего в жизни. А еще она обратилась к наглым хейтерам, блокирующим ее личные фото.