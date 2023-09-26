"Ежедневная кропотливая работа": Ефросинина рассказала секреты своей красоты

Телеведущая Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина ежедневно работает над собой, чтобы выглядеть красиво и оставаться в форме. У ведущей есть свои правила и секреты на этот счет.

Некоторыми из них знаменитость поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Выделила 6 пунктов

Маша Ефросинина отвечала на вопросы подписчиков в истории в Instagram и на вопрос о том, как она остается такой красивой и молодой дала четкий ответ.

Сторис из Instagram:

mashaefrosinina

Ведущая подчеркнула, что дело здесь не в пластической хирургии, как считают сплетники, а в работе над собой.

Сторис из Instagram:

mashaefrosinina

"В моем случае это:

1. Пищевая дисциплина и режим.

2. БАДы и нутрицевтики по назначению профессионалов.

3. Физические нагрузки.

4. Психотерапия.

5. Духовная экологичность. Я много работаю над генеральной уборкой в своем пространстве.

6. И, конечно, бьюти уход! Я постоянно выискиваю новые процедуры где бы ни была", — рассказала Ефросинина.

А на вопрос, от каких продуктов питания надо отказаться раз и навсегда, ведущая рассказала, что не ест сосиски, соусы (кетчуп, майонез и т.п.) и не пьет пакетированные соки.

Сторис из Instagram:

mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, какие поступки мужа поразили ее больше всего в жизни. А еще она обратилась к наглым хейтерам, блокирующим ее личные фото.