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"Ежедневная кропотливая работа": Ефросинина рассказала секреты своей красоты

26 сентября 2023 12:50
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
"Ежедневная кропотливая работа": Ефросинина рассказала секреты своей красоты
Телеведущая Маша Ефросинина
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Телеведущая Маша Ефросинина ежедневно работает над собой, чтобы выглядеть красиво и оставаться в форме. У ведущей есть свои правила и секреты на этот счет.

Некоторыми из них знаменитость поделилась в своем Instagram.

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Маша Ефросинина отвечала на вопросы подписчиков в истории в Instagram и на вопрос о том, как она остается такой красивой и молодой дала четкий ответ.

 

Сторис из Instagram:
mashaefrosinina

Ведущая подчеркнула, что дело здесь не в пластической хирургии, как считают сплетники, а в работе над собой.

 

Сторис из Instagram:
mashaefrosinina

"В моем случае это:

1. Пищевая дисциплина и режим.

2. БАДы и нутрицевтики по назначению профессионалов.

3. Физические нагрузки.

4. Психотерапия.

5. Духовная экологичность. Я много работаю над генеральной уборкой в своем пространстве.

6. И, конечно, бьюти уход! Я постоянно выискиваю новые процедуры где бы ни была", — рассказала Ефросинина.

А на вопрос, от каких продуктов питания надо отказаться раз и навсегда, ведущая рассказала, что не ест сосиски, соусы (кетчуп, майонез и т.п.) и не пьет пакетированные соки.

 

Сторис из Instagram:
mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, какие поступки мужа поразили ее больше всего в жизни. А еще она обратилась к наглым хейтерам, блокирующим ее личные фото.

 

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