"Щоденна кропітка робота": Єфросиніна розповіла секрети своєї краси

Телеведуча Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна щоденно працює над собою, щоб мати гарний вигляд та залишатися у формі. У ведучої є свої правила і секрети щодо цього.

Деякими з них знаменитість поділилася у своєму Instagram.

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Маша Єфросиніна відповідала на питання підписників у сторіс в Instagram і на питання про те, як вона залишається такою красивою та молодою дала чітку відповідь.

Сторіс з Instagram:

mashaefrosinina

Ведуча наголосила, що справа тут не у пластичній хірургії, як вважають пліткарі, а у роботі над собою.

Сторіс з Instagram:

mashaefrosinina

"В моєму випадку це:

1. Харчові дисципліна і режим.

2. БАДи та нутріцевтики за призначенням фахівців.

3. Фізичні навантаження.

4. Психотерапія.

5. Духовна екологічність. Я багато працюю над генеральним прибиранням у своєму просторі.

6. І, звісно, б'юті догляд! Я постійно вишукую нові процедури де б не була", — розповіла Єфросиніна.

А на питання, від яких продуктів харчування треба відмовитися раз і назавжди, ведуча розповіла, що не їсть сосиски, соуси (кетчуп, майонез, тощо) і не п'є пакетовані соки.

Сторіс з Instagram:

mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, які вчинки чоловіка вразили її найбільше у житті. А ще вона звернулася до нахабних хейтерів, які блокують її особисті фото.