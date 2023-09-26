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"Щоденна кропітка робота": Єфросиніна розповіла секрети своєї краси

26 вересня 2023 12:50
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
"Щоденна кропітка робота": Єфросиніна розповіла секрети своєї краси
Телеведуча Маша Єфросиніна
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Телеведуча Маша Єфросиніна щоденно працює над собою, щоб мати гарний вигляд та залишатися у формі. У ведучої є свої правила і секрети щодо цього. 

Деякими з них знаменитість поділилася у своєму Instagram.

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Маша Єфросиніна відповідала на питання підписників у сторіс в Instagram і на питання про те, як вона залишається такою красивою та молодою дала чітку відповідь. 

 

Сторіс з Instagram: 
mashaefrosinina

Ведуча наголосила, що справа тут не у пластичній хірургії, як вважають пліткарі, а у роботі над собою. 

 

Сторіс з Instagram: 
mashaefrosinina

"В моєму випадку це: 

1. Харчові дисципліна і режим. 

2. БАДи та нутріцевтики за призначенням фахівців.

3. Фізичні навантаження. 

4. Психотерапія. 

5. Духовна екологічність. Я багато працюю над генеральним прибиранням у своєму просторі. 

6. І, звісно, б'юті догляд! Я постійно вишукую нові процедури де б не була", — розповіла Єфросиніна. 

А на питання, від яких продуктів харчування треба відмовитися раз і назавжди, ведуча розповіла, що не їсть сосиски, соуси (кетчуп, майонез, тощо) і не п'є пакетовані соки. 

 

Сторіс з Instagram: 
mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, які вчинки чоловіка вразили її найбільше у житті. А ще вона звернулася до нахабних хейтерів, які блокують її особисті фото.

 

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