"Щоденна кропітка робота": Єфросиніна розповіла секрети своєї краси
Телеведуча Маша Єфросиніна щоденно працює над собою, щоб мати гарний вигляд та залишатися у формі. У ведучої є свої правила і секрети щодо цього.
Деякими з них знаменитість поділилася у своєму Instagram.
Виділила 6 пунктів
Маша Єфросиніна відповідала на питання підписників у сторіс в Instagram і на питання про те, як вона залишається такою красивою та молодою дала чітку відповідь.
Ведуча наголосила, що справа тут не у пластичній хірургії, як вважають пліткарі, а у роботі над собою.
"В моєму випадку це:
1. Харчові дисципліна і режим.
2. БАДи та нутріцевтики за призначенням фахівців.
3. Фізичні навантаження.
4. Психотерапія.
5. Духовна екологічність. Я багато працюю над генеральним прибиранням у своєму просторі.
6. І, звісно, б'юті догляд! Я постійно вишукую нові процедури де б не була", — розповіла Єфросиніна.
А на питання, від яких продуктів харчування треба відмовитися раз і назавжди, ведуча розповіла, що не їсть сосиски, соуси (кетчуп, майонез, тощо) і не п'є пакетовані соки.
Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, які вчинки чоловіка вразили її найбільше у житті. А ще вона звернулася до нахабних хейтерів, які блокують її особисті фото.