Instagram заблокував особисті фото Маші Єфросиніної – ведуча відреагувала

Українська телеведуча Маша Єфросиніна під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до своїх підписників у Instagram. Телезірка розповіла про те, як її блокують у соціальній мережі Instagram, і показала, яку публікацію на її сторінці видалили.

Відповідні фотографії з’явилися на сторінці Маші Єфросиніної в Instagram.

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Публікація ведучої

Жінка висміяла тих, хто намагається заблокувати навіть її особисті фотографії, якими вона ділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона зовсім не розуміє, навіщо люди це роблять, та зауважила, що хейтери не дочекаються своїх перемог.

Маша показала фотографії, які були зроблені у чорно-білому кольорі. На знімках жінка постала перед камерою у чорній сукні, яка гарно підкреслювала її форми та фігуру.

"З якогось незрозумілого біса Instagram видалив мій вчорашній допис з цими фото, які якнайкраще відображають мій сьогоднішній внутрішній стан. Нєдождьотєсь! Без жодних пояснень та попереджень публікація зникла, може я вже своїм виглядом візуалізую для, самі знаєте кого, мову ворожнечі? Хоча мені здається, я тут котик..", — написала під фотографіями українська телеведуча.

Публікація української телеведучої Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Користувачі Instagram не змогли просто так пройти повз таких знімків і самої публікації Маші. Тому під нею стали з’являтися різні коментарі, де підписники української телеведучої почали залишати свою думку стосовно фото.

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Класні світлини, один з найкращих образів, насправді, розкішно красива і мила бунтарка ) Тільки збоченці могли тут розгледіти невідомо що…

Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Маші Єфросиніної. Фото: скриншот з Instagram

Вирок у Росії

Українська телеведуча Маша Єфросиніна отримала неочікуваний вирок у Росії, де її нібито хочуть посадити до колонії на сім років. Відомо, що йдеться нібито про справу щодо поширення військових "фейків" за мотивами політичної ненависті.

Втім, жінка зазначила, що вона не боїться жодних вироків у Росії, та звернулася до своїх колег у країні-агресорці.

Публікація Маші Єфросиніної стосовно вироку в Росії. Фото: скриншот з Instagram

"Мені чхати на всі ці вироки! Знаєте чому? Бо я вільна: у своїх діях, у своїх висловлюваннях, у своїх рішеннях! В своїй країні! А ви — ні! Я не заробляю ані копійки, ані за жодний свій пост з позицією, прикиньте, так буває! Я не можу вилетіти з Києва літаком вже півтора року, а ви вільно пересуваєтеся світом (поки що). Я живу в країні, яку терор вашого диктатора веде в економічну та ментальну прірву! Але я вільніша за вас, рабів! І вашої всієї плішивої влади!", — висловилася Маша Єфросиніна.

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