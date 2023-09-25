Маша Єфросиніна розповіла, які вчинки чоловіка вразили її найбільше у житті

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Чоловік телеведучої Маші Єфросиніної з початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ. Єфросиніна не приховує, що дуже важко переносить розставання з коханим.

Підписники поставили зірці кілка питань про особисте, на які Маша Єфросиніна відверто відповіла в Instagram.

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Підписники запитали, які вчинки коханого вразили зірку найбільше в житті. За словами Єфросиніної, вона захоплюється рішучістю Тимура.

Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"1. З усіх наших особистих криз зміг вивести нас він.

2. Займаючи політичну посаду керівника комісії з фондового ринку та цінних паперів, він всупереч страшному тиску, що на нього був, добився прийняття важливого антикорупційного закону та став ініціатором викриття багатьох економічних корупційних схем.

3. Його безапеляційне рішення йти захищати свою країну", — коментує ведуча.

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про стосунки з чоловіком Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Також прихильники запитали, чи вгамує стрес зірка під час війни їжею.

"Зірвалася вперше за всю велику війну, з'ївши всі запаси морозива вдома. В день, коли ми всі прощалися, плакали та роз'їжджалися після 12 щастя разом", — говорить Єфросиніна про нещодавню відпуску коханого з фронту.

Раніше Єфросиніна прокоментувала скандальний візит Шепелєва в Маріуполь.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна прокоментувала "шизофренічно брєдовий вирок", який отримала в Росії.