Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Шер в блестящем комбинезоне украсила обложку известного глянца arrow

Шер в блестящем комбинезоне украсила обложку известного глянца

28 октября 2023 12:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Шер в блестящем комбинезоне украсила обложку известного глянца
Певица Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Шер снялась для журнала Paper в расшитом золотыми пайетками узком комбинезоне Versace. В интервью 77-летняя певица рассказала о своем новом альбоме — первом за последние 10 лет.

Об этом пишет Paper.

Читайте также:

Футуристический образ Шер

На запись нового альбома вдохновил ее молодой бойфренд, 37-летний музыкальный продюсер Александр Эдвардс. Шер выпустила новый рождественский альбом Christmas — свой 27 студийный альбом, ее первый за 10 лет проект с оригинальным материалом. В создании пластинки принимали участие ее нынешний бойфренд, его друг, рэпер Tyga, Стиви Вандер, Синди Лопер и Дарлин Лав.

 

Певица Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/
Певица Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/

"Александр спросил меня: "Почему ты не записываешься?" И я сказала: "Я не знаю". Он принес мне песню. А потом он принес мне еще пару песен, и я подумала, что могу вернуться в студию и записать их. И вдруг появился рождественский альбом", — рассказала певица.

 

Певица Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/
Певица Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/

В интервью Шер сделала неожиданное признание, что ей не нравится свой голос. Певица заявила, что никогда не была поклонницей своего творчества и не слушает свои песни.

"Я не фанатка Шер, но мне нравится заниматься музыкой. Мне просто никогда особо не нравился мой голос. Если бы у меня был выбор, я бы, наверное, выбрала другой, но у меня не было выбора. У меня голос моей матери. Это так удивительно. Мой голос звучит не как мужской, но и не как женский. Это скорее нечто среднее.У меня такая странная манера исполнения. Мне она никогда особенно не нравилось. Людям, похоже, это нравится, и я счастлива, но сама бы слушать такое не стала", — призналась она.

Ранее Шер открыла сладкий бизнес.

Напомним, сын князя Монако украсил обложку модного журнала.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме