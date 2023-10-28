Шер в блестящем комбинезоне украсила обложку известного глянца

Певица Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/

Певица Шер снялась для журнала Paper в расшитом золотыми пайетками узком комбинезоне Versace. В интервью 77-летняя певица рассказала о своем новом альбоме — первом за последние 10 лет.

Об этом пишет Paper.

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На запись нового альбома вдохновил ее молодой бойфренд, 37-летний музыкальный продюсер Александр Эдвардс. Шер выпустила новый рождественский альбом Christmas — свой 27 студийный альбом, ее первый за 10 лет проект с оригинальным материалом. В создании пластинки принимали участие ее нынешний бойфренд, его друг, рэпер Tyga, Стиви Вандер, Синди Лопер и Дарлин Лав.

Певица Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/

"Александр спросил меня: "Почему ты не записываешься?" И я сказала: "Я не знаю". Он принес мне песню. А потом он принес мне еще пару песен, и я подумала, что могу вернуться в студию и записать их. И вдруг появился рождественский альбом", — рассказала певица.

Певица Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/

В интервью Шер сделала неожиданное признание, что ей не нравится свой голос. Певица заявила, что никогда не была поклонницей своего творчества и не слушает свои песни.

"Я не фанатка Шер, но мне нравится заниматься музыкой. Мне просто никогда особо не нравился мой голос. Если бы у меня был выбор, я бы, наверное, выбрала другой, но у меня не было выбора. У меня голос моей матери. Это так удивительно. Мой голос звучит не как мужской, но и не как женский. Это скорее нечто среднее.У меня такая странная манера исполнения. Мне она никогда особенно не нравилось. Людям, похоже, это нравится, и я счастлива, но сама бы слушать такое не стала", — призналась она.

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