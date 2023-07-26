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77-річна Шер відкриває солодкий бізнес

26 липня 2023 19:28
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
77-річна Шер відкриває солодкий бізнес
Співачка Шер. Фото: instagram.com/cher/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Шер була обличчям багатьох косметичних брендів, створювала власні модні лінії та парфуми. А тепер зірка оголосила про старт нового бізнесу.

Про це Шер написала у своєму Instagram.

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Співачка започаткувала власний бренд морозива. Артистка навіть показала рекламний ролик продукту. У кліпі, доповненому фрагментом її хіта Believe, зображена вантажівка з морозивом, брендована назвою та різними портретами Шер у формі ріжків морозива.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Cher-lato" було написано на вантажівці, яка мали різні кольори. Зірка зізналася, що працює над цією бізнес-ідеєю з 2018 року.

"Все почалося 5 років тому, і тепер це нарешті сталося, — розповіла вона і додала, — попереду ще більше…".

Як сольна виконавиця Шер продала 100 мільйонів записів по всьому світу, та ще 40 мільйонів, які вона продала в дуеті Sonny & Cher, що робить її однією з найбільш продаваних музичних виконавиць усіх часів.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Серед її численних нагород як виконавиці — премія "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Місяць" (1988); премія "Греммі" за найкращий танцювальний запис для її пісні Believe (2000); Премія "Еммі", а також три нагороди "Золотий глобус" і нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Маска" (1985) на Каннському кінофестивалі.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес поптрапила під хвилю критики через свій алкогольний бізнес. За словами прихильників, сама співачка не вживає алкоголю, але пропонує його пити іншим.

Раніше Емма Вотсон знялась з братом у промокампанії бренду джину.

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