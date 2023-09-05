Шер розкрила секрет своєї молодості

Співачка Шер. Фото: instagram.com/cher/

Співачка Шер розкрила секрети того, як вона зберігає свій молодий вигляд у віці 77 років. Співачка зізналася, що "не може повірити, що їй скоро буде 80".

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Справа у джинсах

Шер сказала, що "ніколи не підстрижеться коротко і не перестане носити джинси".

"Я пам’ятаю, як ми з моєю подругою Полетт говорили про те, коли ми збираємося підстригтися і перестати носити джинси. Я не можу повірити, що колись мені виповниться 80. І я все ще буду носити джинси і я все ще буду носити довге волосся. Гени в моїй родині дивовижні", — розповіла артистка.

Нещодавно Шер розірвала стосунки з 37-річним бойфрендом, про якого вона сказала що, можливо, може возз’єднатися з ним у майбутньому.

Шер двічі розлучена і має 53-річного сина Чаза Боно від свого покійного колишнього чоловіка Сонні Боно, який помер у 1998 році у віці 62 років від травм, отриманих після удару об дерево під час катання на лижах.

Пізніше вона була одружена з 1975 по 1978 роки зі співаком Греггом Оллманом, який помер у 2017 році у віці 69 років. Шер і Грегг мали спільного сина Елайджу Блу Олмана, 46 років.

Нагадаємо, Блейк Лайвлі приголомшила фігурою у купальнику.

Раніше Дженніфер Лопес з бубном у руках здійняла фурор в італійському караоке.