Шер у блискучому комбінезоні прикрасила обкладинку відомого глянцю

Співачка Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/

Співачка Шер знялася для журналу Paper у розшитому золотими паєтками вузькому комбінезоні Versace. В інтерв'ю 77-річна співачка розповіла про свій новий альбом — перший за останні 10 років.

Про це пише Paper.

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На запис нового альбому її надихнув молодий бойфренд, 37-річний музичний продюсер Александр Едвардс. Шер випустила новий різдвяний альбом Christmas — свій 27 студійний альбом, її перший за 10 років проект з оригінальним матеріалом. У створенні платівки брали участь її нинішній бойфренд, його друг, репер Tyga, Стіві Вандер, Сінді Лопер та Дарлін Лав.

Співачка Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/

"Александр запитав мене: "Чому ти не записуєшся?" І я сказала: "Я не знаю". Він приніс мені пісню. А потім він приніс мені ще пару пісень, і я подумала, що можу повернутися в студію і записати їх. І раптом з'явився різдвяний альбом", — розповіла співачка.

Співачка Шер. Фото: instagram.com/papermagazine/

В інтерв'ю Шер зробила несподіване зізнання, що їй не подобається власний голос. Співачка заявила, що ніколи не була прихильницею своєї творчості та не слухає своїх пісень.

"Я не фанатка Шер, але мені подобається займатися музикою. Мені просто ніколи особливо не подобався мій голос. Якби у мене був вибір, я, мабуть, обрала б інший, але у мене не було вибору. У мене голос моєї матері. Це так дивно. Мій голос звучить не як чоловічий, але і не як жіночий. Це швидше щось середнє. У мене така дивна манера виконання. Мені вона ніколи особливо не подобалося. Людям, схоже, це подобається, і я щаслива, але сама б слухати таке не стала", — зізналася вона.

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