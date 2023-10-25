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Шер в свои 77 покрасилась в блонд и открыла магазинчик мороженого

25 октября 2023 20:46
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Шер в свои 77 покрасилась в блонд и открыла магазинчик мороженого
Певица Шер на открытии своего фургончика с мороженым. Фото: BACKGRID
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

77-летняя певица Шер не перестает удивлять. На днях она представила собственный бренд мороженого, а на мероприятии появилась блондинкой в малиновом жакете.

Фото с мероприятия опубликовали в Daily Mail.

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В Лос-Анджелисе состоялось открытие первого вагончика с мороженым бренда певицы — "Шерлато". Еще пять лет назад у звезды появилась такая идея, и только сейчас она смогла ее реализовать.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На открытии фургончика с мороженым, которое происходило на пирсе Санта Моника, Шер появилась в стильных джинсах-клеш, ярко-малиновом жакете, а ее обычно черные волосы были окрашены в платиновый блонд. Поклонники заметили, что она действительно похожа на Барби.

 

Шер
Певица Шер на открытии своего фургончика с мороженым. Фото: BACKGRID
Шер
Певица Шер на открытии своего фургончика с мороженым. Фото: BACKGRID

77-летняя певица не только выглядит молодо, но и чувствует себя намного младше своего возраста, ведь встречается на 40 лет младшим ее продюсером Александром Эдвардсом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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И хотя обычно 37-летний бойфренд сопровоождает Шер на всех мероприятиях, на этот раз его не заметили с ней.

Однако звезда была в бриллиантовом кольце, которое любимый подарил ей в конце прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, что Шер раскрыла секрет своей молодости.

Также мы сообщали, что 77-летняя Шер открывает сладкий бизнес.

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