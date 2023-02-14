Шэрон Стоун потеряла младшего брата Патрика

Голливудская актриса Шэрон Стоун

У голливудской актрисы Шэрон Стоун произошло горе. Умер ее младший брат Патрик. Ему было всего 57 лет.

Об этом сообщает издание New York Post.

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Мужчина скончался в воскресенье в Пенсильвании. У него случился сердечный приступ. Об этом сообщила его супруга.

"У меня такое чувство, что мое сердце вырвали из груди. Патрик ушел, чтобы быть с нашим милым Ривером… Я не знаю, что еще сказать, он был моим миром", — сообщила Таша Стоун.

Патрик Стоун с супругой

Патрик и Таша потеряли 11-месячного сына в августе 2021 года. Мальчик, по имени Ривер, умер из-за отказа внутренних органов. О трагедии рассказывала Шэрон. За неделю до смерти племянника актриса призвала поклонников молиться о его здоровье.

"Мой племянник и крестник Ривер Стоун в своей кроватке, все его органы отказали. Пожалуйста, молитесь за него. Нам нужно чудо", — писала тогда актриса.

Но чуда не произошло. Младший брат Стоун, по-видимому, так и не смог смириться со смертью сына.

Напомним, ранее мы писали, что фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина сообщила о смерти бабушки. Также мы рассказывали, что скончалась Народная артистка Украины, певица Мария Миколайчук.