Шэрон Стоун потеряла младшего брата Патрика

Шэрон Стоун потеряла младшего брата: не пережил горе от смерти 11-месячного сына
У голливудской актрисы Шэрон Стоун произошло горе. Умер ее младший брат Патрик. Ему было всего 57 лет.
Об этом сообщает издание New York Post.
-
Большинство украинцев готовы отстаивать свои права в случае ядерного удара, — опрос
-
Украина договорилась с несколькими мощными западными партнерами о поставках оружия, — Зеленский
-
Романтика вплоть до кончиков пальцев: 6 идей для маникюра на День влюбленных
-
Байден приказал изучить НЛО и воздушные шары
-
Хочет с седьмого на первое место: Италия во второй раз отправит Марко Менгони на "Евровидение"
-
Диетологи рекомендуют: лучшая рыба для похудения
-
Канада просит своих граждан уехать из рф и Беларуси
-
День Святого Валентина 2023: чувствительные и романтические поздравления для влюбленных
-
Звезда сериала "Друзья" призналась, где бы провела медовый месяц с героем Мэттью Перри
-
Фортепиано Джамалы продали за 400 тыс. гривен: куда пойдут деньги
Подробности
Мужчина скончался в воскресенье в Пенсильвании. У него случился сердечный приступ. Об этом сообщила его супруга.
"У меня такое чувство, что мое сердце вырвали из груди. Патрик ушел, чтобы быть с нашим милым Ривером… Я не знаю, что еще сказать, он был моим миром", — сообщила Таша Стоун.
Патрик и Таша потеряли 11-месячного сына в августе 2021 года. Мальчик, по имени Ривер, умер из-за отказа внутренних органов. О трагедии рассказывала Шэрон. За неделю до смерти племянника актриса призвала поклонников молиться о его здоровье.
"Мой племянник и крестник Ривер Стоун в своей кроватке, все его органы отказали. Пожалуйста, молитесь за него. Нам нужно чудо", — писала тогда актриса.
Но чуда не произошло. Младший брат Стоун, по-видимому, так и не смог смириться со смертью сына.
Напомним, ранее мы писали, что фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина сообщила о смерти бабушки. Также мы рассказывали, что скончалась Народная артистка Украины, певица Мария Миколайчук.