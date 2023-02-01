Померла співачка та акторка Марія Миколайчук

Співачка та акторка Марія Миколайчук померла на 82-му році життя

На 82-му році життя померла співачка, фольклористка, Народна артистка України Марія Миколайчук. Також вона була дружиною відомого актора Івана Миколайчука, який зіграв головну роль у фільмі "Тіні забутих предків" режисера Сергія Параджанова.

Про смерть Марії Євгенівни у Facebook повідомила Чернівецька обласна рада.

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Легендарна співачка пішла з життя у середу, 1 лютого, близько сьомої години ранку. Про це Чернівецькій обласній раді повідомив племінник Івана Миколайчука, Михайло Грицюк. Він розповів, що Марія Євгенівна довго хворіла перед смертю.

"Вічна пам’ять видатній буковинці, яка назавжди залишиться у наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття родині", — йдеться в дописі місцевої влади.

Про артистку

Народилася 8 квітня 1941 року у селі Витилівка Чернівецької області. Закінчила студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, де працювала акторкою. У 1961 році почала співати в Українському народному хорі імені Григорія Верьовки.

Згодом Марія Миколайчук була учасницею фольклорного вокального тріо "Золоті ключі" (з Ніною Матвієнко й Валентиною Ковальською). У цьому складі вони знімалися у стрічках "Пропала грамота", "Дівочі мрії", "Тріо "Золоті ключі" тощо.

29 серпня 1962 року вийшла заміж за Івана Миколайчука, з який була в шлюбі до його смерті в 1987-му. Квартиру Миколайчуків любив відвідувати легендарний композитор Володимир Івасюк, коли в 1970-х роках бував у Києві.

Іван Миколайчук

У 2021 році зіграла роль Ірини Сергіївни у фільмі "Ми є. Ми поруч" режисера Романа Балаяна. Вона стала останньою в фільмографії Марії Миколайчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку фільму "Справа була у Пенькові", радянську акторку Майю Менглет, кремували в Австралії. Також ми розповідали, що американська телевізійна акторка Енні Вершинг померла від онкології. Зірці серіалів "24 години", "Даллас", "Босх" та інших шоу було лише 45 років.