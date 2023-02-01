Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Померла Народна артистка України, співачка Марія Миколайчук arrow

Померла Народна артистка України, співачка Марія Миколайчук

1 лютого 2023 16:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Померла співачка та акторка Марія Миколайчук
Співачка та акторка Марія Миколайчук померла на 82-му році життя
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На 82-му році життя померла співачка, фольклористка, Народна артистка України Марія Миколайчук. Також вона була дружиною відомого актора Івана Миколайчука, який зіграв головну роль у фільмі "Тіні забутих предків" режисера Сергія Параджанова.

Про смерть Марії Євгенівни у Facebook повідомила Чернівецька обласна рада.

Читайте також:

Деталі 

Легендарна співачка пішла з життя у середу, 1 лютого, близько сьомої години ранку. Про це Чернівецькій обласній раді повідомив племінник Івана Миколайчука, Михайло Грицюк. Він розповів, що Марія Євгенівна довго хворіла перед смертю.

"Вічна пам’ять видатній буковинці, яка назавжди залишиться у наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття родині", — йдеться в дописі місцевої влади. 

Про артистку

Народилася 8 квітня 1941 року у селі Витилівка Чернівецької області. Закінчила студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, де працювала акторкою. У 1961 році почала співати в Українському народному хорі імені Григорія Верьовки. 

Згодом Марія Миколайчук була учасницею фольклорного вокального тріо "Золоті ключі" (з Ніною Матвієнко й Валентиною Ковальською). У цьому складі вони знімалися у стрічках "Пропала грамота", "Дівочі мрії", "Тріо "Золоті ключі" тощо.

29 серпня 1962 року вийшла заміж за Івана Миколайчука, з який була в шлюбі до його смерті в 1987-му. Квартиру Миколайчуків любив відвідувати легендарний композитор Володимир Івасюк, коли в 1970-х роках бував у Києві. 

Іван Миколайчук

У 2021 році зіграла роль Ірини Сергіївни у фільмі "Ми є. Ми поруч" режисера Романа Балаяна. Вона стала останньою в фільмографії Марії Миколайчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірку фільму "Справа була у Пенькові", радянську акторку Майю Менглет, кремували в Австралії. Також ми розповідали, що американська телевізійна акторка Енні Вершинг померла від онкології. Зірці серіалів "24 години", "Даллас", "Босх" та інших шоу було лише 45 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

17:28 Список бажань на 2023 рік: як мрії керівниці київської податкової стали трендом у соцмережах

17:27 В Україні можуть мобілізувати чоловіків навіть з обмеженнями за станом здоров'я

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з фото

17:08 Атрошенка не повернуть на посаду мера Чернігова: деталі суду та скандалу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:05 У Львові запрацювала юрта незламності

17:02 Кабмін не звільнив Черкасського: що відомо про "негласного керівника" митниці

16:51 "Дайте українцям всю зброю, яку вони потребують": Джонсон звернувся до Заходу

16:45 Мовний омбудсмен сподівається, що уряд заборонить російську мову в усіх вишах країни

16:40 На Одещині жінка продавала неіснуючий одяг: як не потрапити в руки до шахраїв

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з відео

15:20 Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

16:38 Як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Актуальне по темі

None 1 Лютий 17:28

Список бажань на 2023 рік: як мрії керівниці київської податкової стали трендом у соцмережах

None 1 Лютий 17:25

В Україні можуть мобілізувати чоловіків навіть з обмеженнями за станом здоров'я

None 1 Лютий 17:19

Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

None 1 Лютий 17:08

Атрошенка не повернуть на посаду мера Чернігова: деталі суду та скандалу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB