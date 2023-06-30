Шикарный хлопок: Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессии
Модель Даша Астафьева с начала полномасштабного вторжения активно участвует в волонтерстве и различных мероприятиях, приближающих победу украинцев. Звезда теперь решила порадовать фолловеров серией нежных фотографий.
Даша поделилась фотосессией на своей странице в Instagram.
На снимках модель позирует в темном узком платье с хлопком в руках.
"Желаю здоровья каждому защитнику Украины и "хлопка" в каждом враждебном городе сами знаете где", — подписала фото Даша Астафьева.
Фоловеры засыпали модель комплиментами и пожелали скорейшей победы над врагом.
Кстати, Астафьева поделилась личной драмой. Бабушка Даши живет на Днепропетровщине. По словам звезды, в деревне ее бабушки, как и в десятках городов и поселков нашей страны, нет воды, и неизвестно, когда она появится. Для частного хозяйства – это катастрофа. Женщина отказывается покидать родные места.
Напомним, Даша Астафьева поделилась подробностями личной жизни.
Ранее популярный блоггер Алексей Дурнев стал гостем второго эпизода нового кулинарного шоу певицы и телеведущей Даши Астафьевой. Во время приготовления еды Дурнев поделился советами, как усовершенствовать знание украинского языка.