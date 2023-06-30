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Шикарна бавовна: Даша Астаф'єва знялась у чуттєвій фотосесії

30 червня 2023 15:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даша Астаф'єва знялась у чуттєвій фотосесії
Модель Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Даша Астаф’єва з початку повномасштабного вторгнення активно бере участь у волонтерстві та різних заходах, які наближають перемогу українців. Зірка тепер вирішила порадувати фоловерів серією ніжних світлин.

Даша поділилась фотосесією на своїй сторінці в Instagram.

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Модель Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Модель Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

На знімках модель позує у темній вузькій сукні з бавовною у руках.

"Бажаю здоров’я кожному захиснику України і бавовни в кожному ворожому місті самі знаєте де", — підписала фото Даша Астаф’єва.

Фоловери засипали модель компліментами та побажали скорішої перемоги над ворогом.

Прихильникам сподобалася фотосесія Даші Астаф'євої. Скріншот: instagram.com/da_astafieva/

До речі, Астаф’єва поділилася особистою драмою. Бабуся Даші живе на Дніпропетровщині. За словами зірки, у селі її бабусі, як і в десятках міст і селищ нашої країни, немає води, і невідомо, коли вона зʼявиться. Для приватного господарства — це катастрофа. Жінка відмовляється залишати рідні місця.

Нагадаємо, Даша Астаф’єва поділилася подробицями особистого життя. 

Раніше популярний блогер Олексій Дурнєв став гостем другого епізоду нового кулінарного шоу співачки та телеведучої Даші Астаф'євої. Під час приготування їжі Дурнєв поділився порадами, як вдосконалити знання української мови.

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