Війна: Даша Астаф'єва розповіла про свою бабусю

Модель Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

Війна змінила життя багатьох українців. Драми відбуваються і житті вітчизняних зірок.

Своїм болем поділася модель Даша Астаф’єва на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Бабуся Даші Астаф’євої живе на Дніпропетровщині. За словами зірки, у селі її бабусі, як і в десятках міст і селищ нашої країни немає води, і невідомо, коли вона зʼявиться. Для приватного господарства — це катастрофа.

Нестерпний біль

"Знаю, кожен, хто буде читати плакатиме. Як плачу я щодня. Бо не знаю що відповідати на "Чому не забираєте бабусю". Вона не хоче покидати свою домівку, — говорить Астаф’єва. — З якою гідністю наші люди проходять усі ці випробування. Стільки любові в них до свого місця, яке вони вимушені залишити чи зберігати ціною власного життя. Як вони рятують квіти у вазонах, сусідських котів, світлини з весілля. Вага цього нестерпного болю від цієї катастрофи дорівнює гордості за наших людей. Вони цінують життя. Вони за нього борються. І вони обовʼязково переможуть".

Раніше після того як окупанти підірвали Каховську ГЕС, в регіоні триває евакуація населення, станцію повністю зруйновано. В епіцентрі підтоплення опинились десятки тисяч людей. Серед них і чоловік співачки NAVKA.

Нагадаємо, військовослужбовці-музиканти Збройних сил України створили пісню "За щастя, за волю!", в якій докладно й зрозуміло пояснили світові, чому і за що ми воюємо.