Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства arrow

Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства

1 марта 2023 21:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Эти украинские фильмы доводят россиян до бешенства
Украинские фильмы доводят россиян до бешенства
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С начала российской агрессии в Украине в 2014 году много фильмов, сериалов, шоу, в которых пропагандируются власть, правоохранители и другие элементы страны-террориста под запретом. В россии также многие наши фильмы находятся в "черном списке". Из последнего: депутат местной думы только через год после начала полномасштабной войны предложил запретить украинские сериалы. Речь идет о "Сватах", "Слуге народа", "Папике" и других.

Новини.LIVE расскажет об украинских кинопроектах, которые еще до 24 февраля доводили россиян и марионеток кремля, в том числе до пены во рту.

Читайте также:

Майдан (2014)

Еще в начале полномасштабной войны режиссера фильма Сергея Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии. В частности, потому, что его фильмы вошли в программу кинофестиваля российского кино "От Львова до Урала".

Несмотря на то, что режиссер популярен в рф, фильм "Майдан", вышедший в год начала агрессии страны-террориста, не имел никаких шансов выйти в российский прокат. Лента создана в документальном жанре. Сюжет является хронологией событий Майдана — от мирных акций до кровавых боев на улицах столицы.

В то же время как фильму аплодировали тысячи кинохудожников, по зомби-телевидению рф показывали что Революция Достоинства — это план западных стран по захвату Украины, а впоследствии и россии. Классика.

Хайтарма (2013)

Лента режиссера Ахтема Сеитаблаева — первый фильм о трагической депортации крымско-татарского народа во время Второй Мировой войны. В мае 1944 года за указом диктатора Иосифа Сталина с полуострова Крым было депортировано около 200 тысяч представителей национальности.

В россии ленту сочли "не рекомендованной". Что совсем не удивительно. Спустя 70 лет другой диктатор продолжил дело советского тирана. Во время аннексии и оккупации Автономной Республики тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров. А некоторые попали в тюрьму.

Горькая жатва (2017)

Это канадский фильм об истории любви в разгар Голодомора 1932—1933 годов. Фильм известен также под рабочим названием "Урожай дьявола". Является первой англоязычной художественной кинокартиной о Голодоморе и основал серию фильмов об идентичности Украины.

Российские власти не только скрывают преступления советских времен, но и не дают гражданам своей страны выбирать возможность смотреть на киноэкранах то, что они хотят. Историю любви, разворачивающуюся при Голодоморе, показали более чем в 40 странах мира. А в россии сообщили, что показов не планируют.

Исполнительный продюсер фильма Деннис Дэвидсон пояснил, что ни один из российских дистрибьюторов не выразил заинтересованности в показе фильма.

Не дал кремль посмотреть своим гражданам еще много фильмов и сериалов. Среди них такие хиты международных кинофестивалей как "Киборги", "Донбасс" и многие другие проекты, которые просмотрели миллионы. Российская власть боится правды. Она опасается демократии.

В целом, украинские фильмы в рф запрещали еще до полномасштабной войны под разными предлогами. Основные, это "экстремизм", "обида чувств верующих", "искажение исторических фактов", "содержание насилия". Но чаще всего, как это и заведено в россии — без объяснения причин.

Смотрите и поддерживайте украинское кино!

Напомним, ранее мы писали, что французский режиссер Бернар-Анри Леви представил в Киеве документальный фильм об украинской несокрушимости. Также мы рассказывали, что  фильм о героических историях украинцев покажут на ТВ Польши: дальше в планах США и Израиль.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

22:16 "Послушайте, что путин говорит": Блинкен резко ответил на вопрос о переговорах между рф и Украиной

Новина з відео

21:52 "Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание

21:52 Настоящая весна: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра

Новина з відео

21:35 В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео

21:19 После трагедии на железной дороге министр транспорта Греции подал в отставку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:58 В Борисполе сошел с рельсов поезд: что известно

20:42 Россияне нанесли ракетный удар по Кременчугу: первые подробности

20:31 Взрывы в Сумской области: ОВА объяснила, что случилось

Эксклюзив

20:11 Эмоции города: первый день весны в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE

20:11 Путин анонсировал визит лидера Китая в москву

Новина з відео

21:52 "Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание

Новина з відео

21:35 В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео

Новина з відео

19:20 "Предотвратить. Спасти. Помочь": одесские спасатели провели учебную акцию

Новина з відео

18:25 Триумф или полный провал? Каким будет март 2023 года для всех знаков зодиака

Новина з відео

18:14 Оставили "селфи на память" на украденных гаджетах: девяти российским военным-мародерам сообщено о подозрении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

Новина з відео

17:59 Чудом избежали трагедии: подробности обстрела Чернобаевки, от которого пострадал годовалый мальчик

Новина з відео

17:20 Со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы, — ОК "Юг"

Новина з відео

16:44 "В Коломне, рядом с моей дачей!": пропагандист Красовский закатил истерику из-за атаки беспилотников (ВИДЕО)

Новина з відео

15:30 Отопительный сезон 2023-2024: в Одессе может появиться мини-ТЭЦ

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

17:50 "Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Эксклюзив

17:31 Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34 Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Актуальное по теме

None 1 Март 22:02

"Послушайте, что путин говорит": Блинкен резко ответил на вопрос о переговорах между рф и Украиной

None 1 Март 22:03

"Зима пройдена, но работа продолжается": Зеленский провел энергетическое совещание

None 1 Март 22:10

Настоящая весна: народный синоптик рассказала, какой будет погода завтра

None 1 Март 21:45

В Крыму раздался мощный взрыв: обнародовано видео

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB