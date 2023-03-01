Эти украинские фильмы доводят россиян до бешенства

Украинские фильмы доводят россиян до бешенства

С начала российской агрессии в Украине в 2014 году много фильмов, сериалов, шоу, в которых пропагандируются власть, правоохранители и другие элементы страны-террориста под запретом. В россии также многие наши фильмы находятся в "черном списке". Из последнего: депутат местной думы только через год после начала полномасштабной войны предложил запретить украинские сериалы. Речь идет о "Сватах", "Слуге народа", "Папике" и других.

Новини.LIVE расскажет об украинских кинопроектах, которые еще до 24 февраля доводили россиян и марионеток кремля, в том числе до пены во рту.

Майдан (2014)

Еще в начале полномасштабной войны режиссера фильма Сергея Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии. В частности, потому, что его фильмы вошли в программу кинофестиваля российского кино "От Львова до Урала".

Несмотря на то, что режиссер популярен в рф, фильм "Майдан", вышедший в год начала агрессии страны-террориста, не имел никаких шансов выйти в российский прокат. Лента создана в документальном жанре. Сюжет является хронологией событий Майдана — от мирных акций до кровавых боев на улицах столицы.

В то же время как фильму аплодировали тысячи кинохудожников, по зомби-телевидению рф показывали что Революция Достоинства — это план западных стран по захвату Украины, а впоследствии и россии. Классика.

Хайтарма (2013)

Лента режиссера Ахтема Сеитаблаева — первый фильм о трагической депортации крымско-татарского народа во время Второй Мировой войны. В мае 1944 года за указом диктатора Иосифа Сталина с полуострова Крым было депортировано около 200 тысяч представителей национальности.

В россии ленту сочли "не рекомендованной". Что совсем не удивительно. Спустя 70 лет другой диктатор продолжил дело советского тирана. Во время аннексии и оккупации Автономной Республики тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров. А некоторые попали в тюрьму.

Горькая жатва (2017)

Это канадский фильм об истории любви в разгар Голодомора 1932—1933 годов. Фильм известен также под рабочим названием "Урожай дьявола". Является первой англоязычной художественной кинокартиной о Голодоморе и основал серию фильмов об идентичности Украины.

Российские власти не только скрывают преступления советских времен, но и не дают гражданам своей страны выбирать возможность смотреть на киноэкранах то, что они хотят. Историю любви, разворачивающуюся при Голодоморе, показали более чем в 40 странах мира. А в россии сообщили, что показов не планируют.

Исполнительный продюсер фильма Деннис Дэвидсон пояснил, что ни один из российских дистрибьюторов не выразил заинтересованности в показе фильма.

Не дал кремль посмотреть своим гражданам еще много фильмов и сериалов. Среди них такие хиты международных кинофестивалей как "Киборги", "Донбасс" и многие другие проекты, которые просмотрели миллионы. Российская власть боится правды. Она опасается демократии.

В целом, украинские фильмы в рф запрещали еще до полномасштабной войны под разными предлогами. Основные, это "экстремизм", "обида чувств верующих", "искажение исторических фактов", "содержание насилия". Но чаще всего, как это и заведено в россии — без объяснения причин.

Смотрите и поддерживайте украинское кино!

Напомним, ранее мы писали, что французский режиссер Бернар-Анри Леви представил в Киеве документальный фильм об украинской несокрушимости. Также мы рассказывали, что фильм о героических историях украинцев покажут на ТВ Польши: дальше в планах США и Израиль.