Эти украинские фильмы доводят россиян до бешенства

Путем "Сватов" и "Слуги народа": какие украинские фильмы доводят россиян до бешенства
С начала российской агрессии в Украине в 2014 году много фильмов, сериалов, шоу, в которых пропагандируются власть, правоохранители и другие элементы страны-террориста под запретом. В россии также многие наши фильмы находятся в "черном списке". Из последнего: депутат местной думы только через год после начала полномасштабной войны предложил запретить украинские сериалы. Речь идет о "Сватах", "Слуге народа", "Папике" и других.
Новини.LIVE расскажет об украинских кинопроектах, которые еще до 24 февраля доводили россиян и марионеток кремля, в том числе до пены во рту.
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Майдан (2014)
Еще в начале полномасштабной войны режиссера фильма Сергея Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии. В частности, потому, что его фильмы вошли в программу кинофестиваля российского кино "От Львова до Урала".
Несмотря на то, что режиссер популярен в рф, фильм "Майдан", вышедший в год начала агрессии страны-террориста, не имел никаких шансов выйти в российский прокат. Лента создана в документальном жанре. Сюжет является хронологией событий Майдана — от мирных акций до кровавых боев на улицах столицы.
В то же время как фильму аплодировали тысячи кинохудожников, по зомби-телевидению рф показывали что Революция Достоинства — это план западных стран по захвату Украины, а впоследствии и россии. Классика.
Хайтарма (2013)
Лента режиссера Ахтема Сеитаблаева — первый фильм о трагической депортации крымско-татарского народа во время Второй Мировой войны. В мае 1944 года за указом диктатора Иосифа Сталина с полуострова Крым было депортировано около 200 тысяч представителей национальности.
В россии ленту сочли "не рекомендованной". Что совсем не удивительно. Спустя 70 лет другой диктатор продолжил дело советского тирана. Во время аннексии и оккупации Автономной Республики тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров. А некоторые попали в тюрьму.
Горькая жатва (2017)
Это канадский фильм об истории любви в разгар Голодомора 1932—1933 годов. Фильм известен также под рабочим названием "Урожай дьявола". Является первой англоязычной художественной кинокартиной о Голодоморе и основал серию фильмов об идентичности Украины.
Российские власти не только скрывают преступления советских времен, но и не дают гражданам своей страны выбирать возможность смотреть на киноэкранах то, что они хотят. Историю любви, разворачивающуюся при Голодоморе, показали более чем в 40 странах мира. А в россии сообщили, что показов не планируют.
Исполнительный продюсер фильма Деннис Дэвидсон пояснил, что ни один из российских дистрибьюторов не выразил заинтересованности в показе фильма.
Не дал кремль посмотреть своим гражданам еще много фильмов и сериалов. Среди них такие хиты международных кинофестивалей как "Киборги", "Донбасс" и многие другие проекты, которые просмотрели миллионы. Российская власть боится правды. Она опасается демократии.
В целом, украинские фильмы в рф запрещали еще до полномасштабной войны под разными предлогами. Основные, это "экстремизм", "обида чувств верующих", "искажение исторических фактов", "содержание насилия". Но чаще всего, как это и заведено в россии — без объяснения причин.
Смотрите и поддерживайте украинское кино!
Напомним, ранее мы писали, что французский режиссер Бернар-Анри Леви представил в Киеве документальный фильм об украинской несокрушимости. Также мы рассказывали, что фильм о героических историях украинцев покажут на ТВ Польши: дальше в планах США и Израиль.