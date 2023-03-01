Українські фільми доводять росіян до сказу

Від початку російської агресії в Україні у 2014 році чимало фільмів, серіалів, шоу, в яких пропагуються влада, правоохоронці та інші елементи країни-терориста, під забороною. У рф також багато наших фільмів знаходяться у "чорному списку". З останнього: депутат місцевої думи лише через рік після початку повномасштабної війни запропонував заборонити українські серіали. Йдеться про "Свати", "Слуга народу", "Папік" та інші.

Новини.LIVE розкаже про українські кінопроєкти, які ще до 24 лютого доводили росіян та маріонеток кремля в тому числі до піни в роті.

Майдан (2014)

Ще на початку повномасштабної війни режисера стрічки Сергія Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії. Зокрема через те, що його фільми увійшли до програми кінофестивалю російського кіно "Від Львова до Уралу".

Попри те, що режисер популярний у рф, фільм "Майдан", який вийшов в рік початку агресії країни-терориста, не мав жодних шансів вийти в російський прокат. Стрічку створено у документальному жанрі. Сюжет є хронологією подій Майдану — від мирних акцій і до кривавих боїв на вулицях столиці.

В той самий час як фільму рукоплескали тисячі кіномитців, по зомбі-телебаченню рф показували що Революція Гідності — то є план західних країн по захопленню України, а згодом й росії. Класика.

Хайтарма (2013)

Стрічка режисера Ахтема Сеітаблаєва — перший фільм про трагічну депортацію кримськотатарського народу під час Другої Світової війни. В травні 1944 року за указом диктатора Йосипа Сталіна з півострова Крим було депортовано близько 200 тисяч представників національності.

В росії стрічку визнали "нерекомендованою". Що зовсім не дивно. Через 70 років інший диктатор продовжив справу радянського тирана. Під час анексії та окупації Автономної Республіки тисячі кримських татар були змушені покинути півострів. А деякі потрапили до в’язниці.

Гіркі жнива (2017)

Це канадський кінофільм про історію кохання в розпал Голодомору 1932—1933 років. Фільм відомий також під робочою назвою "Врожай диявола". Є першою англомовною художньою кінокартиною про Голодомор та започаткував серію фільмів про ідентичність України.

Російська влада не тільки приховує злочини радянських часів, але й не дає громадянам своєї країни обирати можливість дивитися на кіноекранах те, що вони хочуть. Історію кохання, що розгортається за часів Голодомору, показали більш ніж у 40 країнах світу. А у рф повідомили, що показів не планують.

Виконавчий продюсер стрічки Денніс Девідсон пояснив, що жоден із російських дистриб'юторів не висловив зацікавленості у показі стрічки.

Не дав кремль подивитись своїм громадянам ще чимало фільмів та серіалів. Серед них такі хіти міжнародних кінофестивалів, як "Кіборги", "Донбас" та багато інших проєктів, які переглянули мільйони. Російська влада боїться правди. Вона боїться демократії.

В цілому, українські фільми у рф забороняли ще до повномасштабної війни під різними приводами. Але основні — це "екстремізм", "образи почуттів віруючих", "спотворення історичних фактів", "зміст насильства". Але частіше за все, як це і заведено в росії, — без пояснення причин.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що французький режисер Бернар-Анрі Леві презентував в Києві документальний фільм про українську незламність. Також ми розповідали, що фільм про героїчні історії українців покажуть на ТБ Польщі: далі в планах США та Ізраїль.