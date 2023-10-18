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Шокирующее признание — Бритни Спирс избавилась от ребенка Джастина Тимберлейка

18 октября 2023 14:14
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Шокирующее признание — Бритни Спирс избавилась от ребенка Джастина Тимберлейка
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. Фото: nstagram.com/90s80s70s60s50s
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Бритни Спирс призналась, что сделала аборт в 19 лет. Тогда она забеременела от певца и актера Джастина Тимберлейка, который не сильно обрадовался таким новостям.

Об этом певица рассказала в своей книге "Женщина во мне", фрагмент которой опубликовали в журнале People.

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Отношения 17-летней Бритни Спирс и 18-летнего Джастина Тимберлейка начались в 1999 году и продолжались три года — в 2002 году пара разошлась. Оказывается, в этот период Бритни забеременела от Джастина и поначалу даже обрадовалась этому.

"Это было неожиданно, но для меня это не было трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда надеялась, что когда-то у нас будет семья. Просто это произошло гораздо раньше, чем я ожидала", — рассказала Бритни в мемуарах.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Cosmopolitan (@cosmopolitan)

Однако реакция Джастина была не той, на которую рассчитывала Спирс. Исполнитель не обрадовался.

"Он сказал, что мы еще не готовы иметь ребенка в нашей жизни, что мы слишком молоды. Уверена, что люди возненавидят меня за это, но я согласилась не рожать ребенка. Не знаю, было ли это правильным решением", — поделилась Бритни Спирс.

 

Певица утверждает, что если бы не реакция Тимберлейка, то никогда бы этого не сделала. Также она отметила, что это одно из самых болезненных событий в ее жизни.

Через 20 лет певец публично извинился перед Бритни, а впоследствии даже поддержал ее во время судебного процесса по освобождению от родительской опеки.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Напомним, экс-муж Бритни Спирс признался, ищет ли ей замену.

Также мы писали, что разведенная Бритни Спирс пишет второй том мемуаров.

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