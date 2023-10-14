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Ексчоловік Брітні Спірс зізнався, чи шукає їй заміну

14 жовтня 2023 17:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ексчоловік Брітні Спірс зізнався, чи шукає їй заміну
Сем Асгарі з Брітні Спірс. Фото: instagram.com/samasghari/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишній чоловік Брітні Спірс, Сем Асгарі, розповів, що він не готовий до побачень. Також він заявив, що "пишається" співачкою перед випуском її мемуарів.

Про це пише Daily Mail.

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29-річний актор Сем Асгарі, який також згадується в мемуарах Брітні Спірс The Woman In Me, після розлучення зосередився на роботі.

"Я не цікавлюсь побаченнями. Зараз я зосереджений на роботі, тож, я цим і займаюся", — відповів журналістам Асгарі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Актор, який подав на розлучення з 41-річною виконавицею за два місяці до цього, пояснила, що "багато працює над підготовкою до ролі, яка вимагає чимало трюків...багато грає".

Асгарі також запитали, чи він "нервує" через вихід книги Брітні, і він відповів: "Ні, я вже її прочитав. Я дуже пишаюся нею, і, знаєте, вона доклала для цього багато зусиль, і це було дуже важко, тому я безперечно схвильований і надзвичайно пишаюся нею, — продовжив Сем, — я буду першим у черзі, щоб придбати примірник".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Війна Спірс з батьком

До речі, батько Спірс, не має наміру читати книгу, і його "не хвилює, що Брітні скаже про нього у своїй новій книзі...".

"Вона вже розгромила його як у суді, так і в соціальних мережах, одного разу сказавши, що сподівається, що він проведе решту свого життя у в’язниці", — розповів друг Спірс про її стосунки з татом.

Ще в серпні Сем Асгарі подав на розлучення зі Спірс після трохи років шлюбу. Причиною розставання він назвав "непереборні розбіжності" і просить від виконавиці матеріальну підтримку, а також компенсацію його судових витрат.

Раніше ексчоловік Брітні Спірс вийшов з новою "подругою" на червону доріжку.

Нагадаємо, Брітні Спірс влаштувала відверті танці з ножами.

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