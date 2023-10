Ексчоловік Брітні Спірс зізнався, чи шукає їй заміну

Сем Асгарі з Брітні Спірс. Фото: instagram.com/samasghari/

Колишній чоловік Брітні Спірс, Сем Асгарі, розповів, що він не готовий до побачень. Також він заявив, що "пишається" співачкою перед випуском її мемуарів.

Ексчоловік Брітні Спірс розповів про особисте життя після розлучення

29-річний актор Сем Асгарі, який також згадується в мемуарах Брітні Спірс The Woman In Me, після розлучення зосередився на роботі.

"Я не цікавлюсь побаченнями. Зараз я зосереджений на роботі, тож, я цим і займаюся", — відповів журналістам Асгарі.

Актор, який подав на розлучення з 41-річною виконавицею за два місяці до цього, пояснила, що "багато працює над підготовкою до ролі, яка вимагає чимало трюків...багато грає".

Асгарі також запитали, чи він "нервує" через вихід книги Брітні, і він відповів: "Ні, я вже її прочитав. Я дуже пишаюся нею, і, знаєте, вона доклала для цього багато зусиль, і це було дуже важко, тому я безперечно схвильований і надзвичайно пишаюся нею, — продовжив Сем, — я буду першим у черзі, щоб придбати примірник".

Війна Спірс з батьком

До речі, батько Спірс, не має наміру читати книгу, і його "не хвилює, що Брітні скаже про нього у своїй новій книзі...".

"Вона вже розгромила його як у суді, так і в соціальних мережах, одного разу сказавши, що сподівається, що він проведе решту свого життя у в’язниці", — розповів друг Спірс про її стосунки з татом.

Ще в серпні Сем Асгарі подав на розлучення зі Спірс після трохи років шлюбу. Причиною розставання він назвав "непереборні розбіжності" і просить від виконавиці матеріальну підтримку, а також компенсацію його судових витрат.

