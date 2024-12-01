Шон Пенн впервые вышел в свет с 30-летней возлюбленной - фото, видео

Шон Пенн. Фото: Wikimedia Commons

Голливудский актер Шон Пенн и его избранница, молдавская актриса и модель Валерия Никонов, впервые появились вместе во время официального мероприятия.

Об этом пишет Page Six.

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64-летний актер и 30-летняя модель появились вместе на открытии 21-го Марракесского международного кинофестиваля в Марокко.

Избранница Пенна вышла в свет в черном платье с открытыми плечами и драпировкой, сам актер предпочел классический костюм с белой рубашкой и бабочкой.

Напомним, о романе Пенна и Никонов стало известно в сентябре этого года. Несколько раз папарацци застали пару во время их путешествий, однако до этого момента актер и модель официально не подтверждали свои отношения.

Ранее мы писали, что Алину Гросу заметили в компании известного российского актера.

Также "любовник" Анджелины Джоли впервые отреагировал на слухи об их романе.