Шон Пенн впервые вышел в свет с 30-летней возлюбленной - фото, видео

Шон Пенн вышел в свет с младшей на 34 года возлюбленной
Голливудский актер Шон Пенн и его избранница, молдавская актриса и модель Валерия Никонов, впервые появились вместе во время официального мероприятия.
Об этом пишет Page Six.
Шон Пенн и его избранница вышли на красную дорожку
64-летний актер и 30-летняя модель появились вместе на открытии 21-го Марракесского международного кинофестиваля в Марокко.
Избранница Пенна вышла в свет в черном платье с открытыми плечами и драпировкой, сам актер предпочел классический костюм с белой рубашкой и бабочкой.
Напомним, о романе Пенна и Никонов стало известно в сентябре этого года. Несколько раз папарацци застали пару во время их путешествий, однако до этого момента актер и модель официально не подтверждали свои отношения.
Ранее мы писали, что Алину Гросу заметили в компании известного российского актера.
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