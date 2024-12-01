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Шон Пенн вышел в свет с младшей на 34 года возлюбленной

1 декабря 2024 14:54
Мария Покровская - Редактор
Шон Пенн впервые вышел в свет с 30-летней возлюбленной - фото, видео
Шон Пенн. Фото: Wikimedia Commons
Мария Покровская - Редактор

Голливудский актер Шон Пенн и его избранница, молдавская актриса и модель Валерия Никонов, впервые появились вместе во время официального мероприятия.

Об этом пишет Page Six.

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64-летний актер и 30-летняя модель появились вместе на открытии 21-го Марракесского международного кинофестиваля в Марокко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Избранница Пенна вышла в свет в черном платье с открытыми плечами и драпировкой, сам актер предпочел классический костюм с белой рубашкой и бабочкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, о романе Пенна и Никонов стало известно в сентябре этого года. Несколько раз папарацци застали пару во время их путешествий, однако до этого момента актер и модель официально не подтверждали свои отношения.

Ранее мы писали, что Алину Гросу заметили в компании известного российского актера.

Также "любовник" Анджелины Джоли впервые отреагировал на слухи об их романе.

роман личная жизнь Шонн Пенн зарубежные звезды звездная пара

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14:58 В Сумской области пограничники уничтожили БК россиян — видео

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