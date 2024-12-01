Шон Пенн вперше вийшов у світ з 30-річною коханою - фото, відео

Шон Пенн. Фото: Wikimedia Commons

Голлівудський актор Шон Пенн та його обраниця, молдавська акторка та модель Валерія Ніконов, з'явилися разом під час офіційного заходу. Це вперше, коли зіркова пара вийшла разом у світ.

Про це пише Page Six.

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64-річний актор та 30-річна модель з'явилися разом на відкритті 21-му Марракеському міжнародному кінофестивалі у Марокко.

Обраниця Пенна була одянена у чорну сукню з відкритими плечима та драпіруванням, сам актор віддав перевагу класичному костюму із білою сорочкою та метеликом.

Нагадаємо, про роман Пенна та Ніконов стало відомо у вересні цього року. Декілька разів папараці заскочили пару під час їхніх подорожей, однак до цього моменту актор та модель офіційно не підтверджували свої стосунки.

Раніше ми писали, що Аліну Гросу помітили в компанії відомого російського актора.

Також "коханець" Анджеліни Джолі вперше відреагував на чутки про їхній роман.