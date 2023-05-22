Шон Пенн сыграет роль в украинском художественном фильме о полномасштабной войне

Американский актер Шон Пенн. Фото: Wikimedia Commons

Голливудский актер Шон Пенн станет героем финальной новеллы украинского художественного киноальманаха "Война глазами животных", первый трейлер которого был презентован на Берлинском кинофестивале.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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62-летний оскароносный актер сыграет саунд-продюсера, который случайно стал свидетелем начала войны. Съемки новеллы пройдут в Украине и Лос-Анджелесе летом этого года. Эта история станет одним из девяти короткометражных фильмов, снятых разными режиссерами и объединенных в один киноальманах "Война глазами животных".

Героями каждой новеллы станут животные, оказавшиеся в Украине во время войны.

Девятую, завершающую историю, будет снимать режиссер Мирослав Слабошпицкий, автор одного из самых титулованных украинских фильмов "Племя".

Напомним, ранее мы писали, что во Франции на Каннском международном кинофестивале показали фильм об оккупации Киевской области. Также мы рассказывали, что создатели фильма об истории IT-сферы рассказали об украинском кибервойске.