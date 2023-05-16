Творці фільму про історію IT-сфери розповіли про українське кібервійсько

Фрагмент з фільму "Перший код". Фото: Instagram/the.first.code

Напередодні в столиці відбувся закритий показ художньо-документального фільму "Перший код" про історію української IT-сфери. У стрічці показується шлях від зародження до цілісної структури кібервійськ. Першими фільм побачили працівники IT-напрямків.

Водночас творці докфільму розповіли, як працює українське кібервійсько під час повномасштабної війни, повідомляє Новини.LIVE.

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Про кібервійсько

Продюсер фільму Владислав Савченко розповів про склад українських кібервійськ. За його словами, у РФ також потужна IT-сфера з великим людським потенціалом, але вони роблять все це за гроші. В Україні в один момент всі обʼєдналися, працюючи безкоштовно.

"300 тисяч людей взяли участь в IT-армії з якимись маленьким, великим внеском. Це все добровольці, ніхто нічого не оплачував, і координація була стихійна. Ви уявляєте собі триста тисяч осіб при населенні України? Це насправді великий відсоток людей, які допомагали боронити нашу технологічну безпеку, підіймали для компаній сервери, що падали під час активного нападу. Вони контратакували й відвертали увагу саме від концентрації на Україні. А ті замість атакувати нашу інфраструктуру, починали рятувати свою, тому що наші клали банки в Росії, намагаючись зупинити машину, яка фінансує війну в Україні", — розповів продюсер фільму.

Продюсер фільму "Перший код" Владислав Савченко. Фото: менеджмент стрічки

Про фільм

"Перший код" — це стрічка про становлення української галузі IT від 50-х років XX століття, коли українські інженери працювали над створенням першого комп’ютера, до сьогодення, коли ІТ-сектор став важливою частиною боротьби з Росією.

У фінальній сцені "Першого коду" перетинаються дві сюжетні лінії — реальна та віртуальна. Щоб показати видовищну битву білих та чорних хакерів, до роботи залучали каскадерів, самі ж актори опановували бойові прийоми.

Стрічку "Перший код" можна буде побачити в широкому прокаті вже цієї восени. А перед цим докфільм поїде у світове турне.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт TVORCHI презентував пісню про українських кіберсуперменів, який став саундтреком до фільму "Перший код". Також ми розповідали, що у США нейтралізували кібершпигунську мережу РФ після 20 років діяльності.