Шон Пенн зіграє роль в українському художньому фільмі про повномасштабну війну

Американський актор Шон Пенн. Фото: Wikimedia Commons

Голлівудський актор Шон Пенн стане героєм фінальної новели українського художнього кіноальманаху "Війна очима тварин", перший трейлер якого був презентований на цьогорічному Берлінському кінофестивалі.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Подробиці

62-річний оскароносний актор зіграє саунд-продюсера, який випадково стає свідком початку війни. Зйомки новели відбудуться в Україні та Лос-Анджелесі вже влітку цього року. Ця історія стане одним з дев'яти короткометражних фільмів, знятих різними режисерами і об'єднаних в один кіноальманах "Війна очима тварин".

Героями кожної новели стануть тварини, які опинилися в Україні під час війни.

Дев'яту, завершальну історію, зніматиме режисер Мирослав Слабошпицький, автор одного з найтитулованіших українських фільмів "Плем'я".

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Франції на Каннському міжнародному кінофестивалі показали стрічку про окупацію Київської області. Також ми розповідали, що творці фільму про історію IT-сфери розповіли про українське кібервійсько.